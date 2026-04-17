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Milan, la risposta sul futuro di Allegri. Doppio colpo: ecco le offerte per Goretzka e Lewandowski
Milan, le notizie più importanti del 17 aprile 2026: il futuro di Allegri e l'ombra Real Madrid. Pronto un doppio colpo per il Diavolo. Le top news da Pianeta Milan
Il Milan si avvicina a grandi passi verso la partita di domenica pomeriggio contro il Verona. Mancano ancora un paio di giorni e le notizie si concentrano sui possibili colpi di calciomercato dei rossoneri. Oggi giornata importante sul fronte Robert Lewandowski e Leon Goretzka: pronta la doppia offerta del Diavolo. Il Milan risponde: ecco le ultime novità sul futuro di Allegri. Occhio però al possibile interesse del Real Madrid. Ecco le notizie più interessanti del 17 aprile 2026 da Pianeta Milan.
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