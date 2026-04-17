Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan. I rossoneri dovrebbero andare alla ricerca di un grande attaccante in estate: al momento manca proprio una prima punta nella rosa di Massimiliano Allegri. Giménez è tornato da poco dal lungo infortunio alla caviglia, Füllkrug non ha inciso. Nkunku, Pulisic e Leão hanno giocato in un ruolo non loro.
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Milan, anche Retegui nel mirino per l’attacco. Occhio però al fattore infortunio
Calciomercato Milan, nel mirino dei rossoneri ci sarebbe anche Mateo Retegui ex attaccante di Genoa e Atalanta. Ecco le ultime novità sull'italo-argentino
Come detto ci sono già tanti nomi accostati al Milan. Ad esempio quello di Robert Lewandowski che potrebbe lasciare a zero il Barcellona questa estate. Non solo il polacco: nelle ultime settimane si è parlato anche di Mateo Retegui, ex attaccante di Genoa e Atalanta. Arriva però una notizia importante che potrebbe avere anche un impatto importate sul mercato dell'italo-argentino: il bomber in forza all'Al-Qadisiyah ha riportato la frattura della tibia sinistra durante l'ultimo match della Saudi Pro League, terminato 2-2. Stagione ovviamente finita e occhio anche alle possibili conseguenze futuro. Questo infortunio, infatti, potrebbe avere un impatto sul mercato.
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