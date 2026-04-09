Calciomercato Milan, Retegui e Nunez in uscita dalla SPL: la situazione

Calciomercato, il Milan valuta Retegui e Nunez dalla Saudi Pro League: entrambi vogliono tornare in Europa, rossoneri al lavoro sul nuovo numero 9

Il Milan guarda in Arabia Saudita per rinforzare l’attacco. La priorità è un centravanti di livello internazionale e, accanto alla pista che porta a Nicolas Jackson, spuntano due nomi dalla Saudi Pro League: Mateo Retegui e Darwin Nunez.