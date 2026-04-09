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Calciomercato, il Milan mette gli occhi in Arabia per il centravanti: Retegui e Nunez nel mirino del Diavolo

Calciomercato Milan, Retegui e Nunez in uscita dalla SPL: la situazione
Calciomercato, il Milan valuta Retegui e Nunez dalla Saudi Pro League: entrambi vogliono tornare in Europa, rossoneri al lavoro sul nuovo numero 9
Redazione PM

Il Milan guarda in Arabia Saudita per rinforzare l’attacco. La priorità è un centravanti di livello internazionale e, accanto alla pista che porta a Nicolas Jackson, spuntano due nomi dalla Saudi Pro League: Mateo Retegui e Darwin Nunez.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Jackson (di proprietà del Chelsea e in prestito al Bayern Monaco) tornerà a Londra dopo che i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo. I rossoneri valutano un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma a cifre elevate.

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Le alternative portano entrambe in Arabia. Retegui, oggi all’Al-Qadsiah, percepisce 16 milioni netti a stagione ed è legato a un contratto importante, che rende l’operazione complessa. Anche Nunez, in forza all’Al-Hilal, vuole lasciare il campionato saudita: l’uruguaiano è finito ai margini dopo l’arrivo di Karim Benzema a Riyadh ed è seguito pure dalla Juventus.

Entrambi classe 1999, entrambi desiderosi di tornare in Europa. Il Milan riflette su costi e fattibilità: la scelta del nuovo numero 9 sarà decisiva per il futuro dell'attacco rossonero.

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