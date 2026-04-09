Calciomercato Milan, Retegui e Nunez in uscita dalla SPL: la situazione

Retegui e Nunez, piste complesse ma suggestive—
Le alternative portano entrambe in Arabia. Retegui, oggi all’Al-Qadsiah, percepisce 16 milioni netti a stagione ed è legato a un contratto importante, che rende l’operazione complessa. Anche Nunez, in forza all’Al-Hilal, vuole lasciare il campionato saudita: l’uruguaiano è finito ai margini dopo l’arrivo di Karim Benzema a Riyadh ed è seguito pure dalla Juventus.
Entrambi classe 1999, entrambi desiderosi di tornare in Europa. Il Milan riflette su costi e fattibilità: la scelta del nuovo numero 9 sarà decisiva per il futuro dell'attacco rossonero.
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