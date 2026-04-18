PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Molina l’acquisto per mettere le ali al Milan: ecco come è un colpo possibile

CALCIOMERCATO MILAN

Molina l’acquisto per mettere le ali al Milan: ecco come è un colpo possibile

Il calciomercato del Milan entra nel vivo: dai desideri di Allegri alle possibili mosse per la difesa. Occhio a Molina dell'Atletico Madrid. Ecco come
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Molina in azione con l'Atalanta, obiettivo di mercato del Milan di Tare

Milan, in estate occhio alla rivoluzione sul mercato

Il mercato del Milan estivo si prospetta davvero bollente: la società rossonera dovrà investire per consolidare il progetto tecnico iniziato in questa stagione con Massimiliano Allegri al timone. Se a gennaio il Diavolo si è mosso solo con l'arrivo in attacco di Füllkrug, a giugno il Milan punta al definitivo salto di qualità. Dirigenza e allenatore devono essere allineati per capire e stabilire la strategia da seguire sul mercato. Serviranno quindi investimenti sia d'esperienza che di prospettiva. Allegri si aspetta una rosa che possa puntare a trofei importanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA