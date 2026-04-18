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CALCIOMERCATO MILAN
Molina l’acquisto per mettere le ali al Milan: ecco come è un colpo possibile
Il calciomercato del Milan entra nel vivo: dai desideri di Allegri alle possibili mosse per la difesa. Occhio a Molina dell'Atletico Madrid. Ecco come
Il mercato del Milan estivo si prospetta davvero bollente: la società rossonera dovrà investire per consolidare il progetto tecnico iniziato in questa stagione con Massimiliano Allegri al timone. Se a gennaio il Diavolo si è mosso solo con l'arrivo in attacco di Füllkrug, a giugno il Milan punta al definitivo salto di qualità. Dirigenza e allenatore devono essere allineati per capire e stabilire la strategia da seguire sul mercato. Serviranno quindi investimenti sia d'esperienza che di prospettiva. Allegri si aspetta una rosa che possa puntare a trofei importanti.
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