Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha voluto spendere alcune parole sul futuro della Nazionale Italiana: da Allegri a...

Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando di quello che potrebbe essere il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Ma non solo, Paganin si è voluto soffermare su quello che sarà il nuovo presidente, esprimendo la sua preferenza per Malagò. Ecco, di seguito, il pensiero di Paganin.