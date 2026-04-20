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Milan, Bartesaghi: “Allegri fondamentale per me. Un sogno replicare quanto fatto da Theo Hernandez”

Le parole del difensore del Milan Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento 'Inside The Sport 2026'. Ecco le sue parole
Redazione

Il difensore del Milan Davide Bartesaghi ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni a margine della premiazione 'Inside The Sport 2026', tenutosi presso Coverciano. Tra i temi il ruolo di Massimiliano Allegri nella sua crescita, il momento del Diavolo e i giocatori a cui si ispira. Ecco, quindi, tutte le parole del classe 2005 riprese da 'Tuttomercatoweb'.

Milan, Bartesaghi: "Secondo posto importantissimo. Allegri fondamentale"

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Sull'importanza del secondo posto in classifica: "Il 2° posto è importantissimo, stiamo facendo una bella stagione ma ancora non basta: mancano tante partite e vogliamo fare il meglio possibile e più punti che riusciamo per l'obiettivo, che è la Champions".

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Quanto è stato importante aver incontrato Allegri? "Per me è stato fondamentale, lui e il suo staff. Ho ricevuto molta fiducia anche nei momenti in cui ero in difficoltà".

Tutti dicono di ripartire dai giovani, ma in Italia ci crediamo davvero? "Credo di sì, rispetto agli anni scorsi ci sono tanti prospetti importanti. Bisogna lavorare anno dopo anno. Baldini? Gli faccio l'in bocca al lupo, io ho già avuto la fortuna di essere allenato da lui e vedremo poi se arriverà una convocazione".

Bartesaghi svela: "Theo Hernandez è un modello. Sarebbe un sogno replicare quello fatto da lui"

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Se dovesse indicare tre suoi modelli di riferimento? "Theo Hernandez che fino a poco fa era qui vicino a me, poi direi Spinazzola e Palestra, che sta dimostrando tanto e a cui voglio veramente bene. Gli ruberei l'uno contro uno".

Pensa di poter replicare quanto fatto da Theo Hernandez al Milan? "Un sogno, anche se è difficile perché ha dato tanto per questa maglia. Sono focalizzato però sulla mia carriera, su cosa vorrò fare io".

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