Akanji: “Ho parlato con il Milan in estate, vi spiego perché ho scelto l’Inter”

Allegri: “I miei pensieri sono solo sul Milan: abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme”
Il giocatore svizzero, ex anche del Borussia Dortmund, ha rivelato come i suoi compagni di squadra e l'allenatore Chivu abbiano reso molto facile il suo inserimento in squadra. "Mi sento molto bene a giocare qui, in entrambe le posizioni. Sia in mezzo che a destra, nei tre dietro. Ho avuto davvero un’ottima stagione, proveremo a chiuderla alla grande", ha detto Akanji, il quale, poi, ha rivelato perché, nel mercato estivo 2025, dopo aver avuto la possibilità di andare al Milan, ha scelto poi di trasferirsi sempre a Milano, ma per indossare la maglia dell'Inter.
No al Milan, sì all'Inter: la rivelazione di Akanji—
"Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così", la sua confessione. E in vista della prossima stagione, cosa accadrà? Sembra abbastanza scontato il suo riscatto dal City. "Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma sono concentrato sul giocare bene e poi vedremo", la chiosa di Akanji.
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