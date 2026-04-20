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Akanji: “Ho parlato con il Milan in estate, vi spiego perché ho scelto l’Inter”

Manuel Akanji difensore Inter
Manuel Akanji, difensore del Manchester City in prestito all'Inter in questa stagione, ha parlato in esclusiva a 'SportMediaset': lo svizzero, classe 1995, come si ricorderà fu trattato prima dal Milan nel mercato estivo 2025. Poi finì in...
Daniele Triolo Redattore 

Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995 che nell'ultimo calciomercato estivo si è trasferito dal Manchester City all'Inter in prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 condizionato dalla vittoria dello Scudetto (e i nerazzurri di Cristian Chivu sono ad un passo dal traguardo) e dal 50% di presenze del giocatore (41 su 43 tra Serie A e Champions League, paletto rispettato), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportMediaset'.

Sul momento dell'Inter, a +12 su Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine del campionato, Akanji ha detto: "Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, è un'ottima situazione", anche se ha poi ricordato come in Coppa Italia - l'Inter affronterà il Como domani sera a 'San Siro' per la semifinale di ritorno partendo dallo 0-0 - la storia sia completamente diversa. Ad ogni modo, sulla possibilità di fare il 'double', Serie A e Coppa Italia, Akanji ha detto: "Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta. Chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".

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Il giocatore svizzero, ex anche del Borussia Dortmund, ha rivelato come i suoi compagni di squadra e l'allenatore Chivu abbiano reso molto facile il suo inserimento in squadra. "Mi sento molto bene a giocare qui, in entrambe le posizioni. Sia in mezzo che a destra, nei tre dietro. Ho avuto davvero un’ottima stagione, proveremo a chiuderla alla grande", ha detto Akanji, il quale, poi, ha rivelato perché, nel mercato estivo 2025, dopo aver avuto la possibilità di andare al Milan, ha scelto poi di trasferirsi sempre a Milano, ma per indossare la maglia dell'Inter.

No al Milan, sì all'Inter: la rivelazione di Akanji

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"Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così", la sua confessione. E in vista della prossima stagione, cosa accadrà? Sembra abbastanza scontato il suo riscatto dal City. "Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma sono concentrato sul giocare bene e poi vedremo", la chiosa di Akanji.

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