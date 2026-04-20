Akanji: “Ho parlato con il Milan in estate, vi spiego perché ho scelto l’Inter”

Manuel Akanji , difensore svizzero classe 1995 che nell'ultimo calciomercato estivo si è trasferito dal Manchester City all' Inter in prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 condizionato dalla vittoria dello Scudetto (e i nerazzurri di Cristian Chivu sono ad un passo dal traguardo) e dal 50% di presenze del giocatore (41 su 43 tra Serie A e Champions League, paletto rispettato), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportMediaset' .

Sul momento dell'Inter, a +12 su Milan e Napoli a 5 giornate dalla fine del campionato, Akanji ha detto: "Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, è un'ottima situazione", anche se ha poi ricordato come in Coppa Italia - l'Inter affronterà il Como domani sera a 'San Siro' per la semifinale di ritorno partendo dallo 0-0 - la storia sia completamente diversa. Ad ogni modo, sulla possibilità di fare il 'double', Serie A e Coppa Italia, Akanji ha detto: "Sarebbe incredibile vincere due titoli nel mio primo anno, stiamo provando a fare la doppietta. Chiaramente speravamo di andare avanti in Champions League. Ci abbiamo provato, sì, ma comunque sarebbe bellissimo vincere questi due titoli".