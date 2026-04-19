Il cambio di Leao "Giustamente un giocatore vorrebbe sempre restare in campo e giocare, è normale. In quel momento ho preso quella decisione ma Rafa oggi è stato decisivo con l'assist a Rabiot".
Il futuro e l'obiettivo Champions "C'è sempre da sorridere perchè raggiungere l'obiettivo sarebbe meraviglioso, quindi ora dobbiamo prepararci bene perchè ci aspetta una bellissima partita contro la Juventus".
Conte ha detto i secondi sono i primi dei perdenti.. "Noi abbiamo l'obiettivo della Champions, ci sono ancora tante squadre in corsa ma dovremo pensare solo a noi stessi e al nostro importante percorso in questo campionato"
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