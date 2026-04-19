Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia al termine di Verona-Milan . Il tecnico livornese ha voluto commentare la prestazione dei suoi ragazzi, per poi passare ad alcuni cambi e al suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sull'importanza della vittoria"Il Milan ha una rosa di giocatori con valori tecnici e morali importanti, i ragazzi hanno avuto un approccio meraviglioso alla gara perchè sono stati attenti e pazienti come gli ho chiesto".