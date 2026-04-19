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Allegri: “Approccio meraviglioso alla gara: attenti ed ordinato come avevo chiesto”

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni post Verona-Milan: le sue parole...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia al termine di Verona-Milan. Il tecnico livornese ha voluto commentare la prestazione dei suoi ragazzi, per poi passare ad alcuni cambi e al suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sull'importanza della vittoria"Il Milan ha una rosa di giocatori con valori tecnici e morali importanti, i ragazzi hanno avuto un approccio meraviglioso alla gara perchè sono stati attenti e pazienti come gli ho chiesto".

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Il cambio di Leao "Giustamente un giocatore vorrebbe sempre restare in campo e giocare, è normale. In quel momento ho preso quella decisione ma Rafa oggi è stato decisivo con l'assist a Rabiot".

Il futuro e l'obiettivo Champions "C'è sempre da sorridere perchè raggiungere l'obiettivo sarebbe meraviglioso, quindi ora dobbiamo prepararci bene perchè ci aspetta una bellissima partita contro la Juventus".

Conte ha detto i secondi sono i primi dei perdenti.. "Noi abbiamo l'obiettivo della Champions, ci sono ancora tante squadre in corsa ma dovremo pensare solo a noi stessi e al nostro importante percorso in questo campionato"

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