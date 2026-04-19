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Milan, senti Villas-Boas: “Thiago Silva opportunità incredibile. Come talento Leao non è secondo a nessuno”

Le parole del Presidente del Porto André Villas-Boas su Thiago Silva e Leao a 'La Gazzetta dello Sport'
Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il Presidente del Porto André Villas-Boas ha parlato di Thiago Silva e di Leao. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente una lunga intervista al Presidente del Porto André Villas-Boas. Tra i tanti temi trattati col numero 1 dei 'Dragões', anche un commento sul ritorno di Thiago Silva nella squadra che lo ha lanciato in Europa (peraltro cercato anche dal Milan) e sul suo connazionale Rafael Leao. Ecco, quindi, le sue parole alla 'Rosea'.

Sull'arrivo a gennaio di Thiago Silva: "Thiago è stato un’incredibile opportunità e, con l’ok di Farioli, abbiamo chiuso l’affare velocemente. Non credevamo di poterlo avere di nuovo, dopo che ha iniziato la sua esperienza in Europa vent’anni fa con il Porto".

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Sull'attaccante del Milan: "Come talento Leao non è secondo a nessuno. La nostra nazionale è a un punto di svolta perché attualmente è composta dalla ‘generazione d’oro’ e da giovani interessanti che non a caso giocano nelle principali leghe europee. Probabilmente sarà l’ultimo Mondiale di CR7, ma con Cristiano… mai dire mai: in fondo non sarei del tutto sorpreso di vederlo in campo anche nel 2030. La squadra c’è, idem le possibilità di disputare un grande Mondiale. Mi auguro che Leao sia protagonista, che ci aiuti a colmare il gap con la Francia, la favorita alla luce dei tanti talenti che ha, e a lottare con Spagna, Argentina e Brasile".

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