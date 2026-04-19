"I ragazzi sono stati bravi. Hanno giocato contro una squadra che non merita di vivere i bassi fondi della classifica, considerando il bel gioco che ha sempre espresso. Faccio i complimenti a mister Bigica e a tutti i ragazzi del Sassuolo. Noi siamo venuti qui, come sempre, per cercare di fare una bella prestazione, con i nostri principi, e ce l'abbiamo fatta anche oggi. Sono molto contento perché nonostante i due anni di differenza i ragazzi si sono fatti valere".