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Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravi. Domnitei? Soddisfazione!”

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L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni post match con il Sassuolo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato Primavera 1, finito in parità (1-1), l'allenatore della formazione rossonera,  Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Milan TV per parlare della partita fatta dai suoi ragazzi. In particolare, Renna si è soffermato sul gol di Domnitei. Ecco, di seguito, le sue parole:

"I ragazzi sono stati bravi. Hanno giocato contro una squadra che non merita di vivere i bassi fondi della classifica, considerando il bel gioco che ha sempre espresso. Faccio i complimenti a mister Bigica e a tutti i ragazzi del Sassuolo. Noi siamo venuti qui, come sempre, per cercare di fare una bella prestazione, con i nostri principi, e ce l'abbiamo fatta anche oggi. Sono molto contento perché nonostante i due anni di differenza i ragazzi si sono fatti valere". 

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"Si. È un motivo di soddisfazione. Cerchiamo sempre di lasciare le scelte ai ragazzi. Quando poi capitano queste azioni bellissime che riesci a finalizzare è doppia soddisfazione. Al di là del gol abbiamo avuto altre occasioni. Bravi quelli del Sassuolo a rimediare, meno noi a non finalizzare"

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