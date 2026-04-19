L'ex CT della Nazionale e ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche delle difficoltà del Milan e di Vlahovic. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'

Ecco cosa ne pensa Prandelli: "Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto". Vedremo se il Milan penserà davvero a Vlahovic per l'estate. Di oggi l'indiscrezione di un possibile intreccio di calciomercato con la Juventus che riguarda anche Lewandowski (leggi qui).