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Prandelli sul Milan: “Senza punta paghi il conto. Scudetto con Vlahovic? Penso che …”

Prandelli sul Milan: 'Senza punta paghi il conto. Scudetto con Vlahovic? Penso che ...'
L'ex CT della Nazionale e ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche delle difficoltà del Milan e di Vlahovic. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Rallentamento strano, ma alla fine paghi il conto se ti manca la punta centrale che la butta dentro. Quando sei costretto a schierare le ali come centravanti non ti può andare sempre bene". Questo il parere dell'ex CT della Nazionale e ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli. Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport' spazio anche ai possibili movimenti in attacco. Si continua a parlare di Vlahovic per il Diavolo.

Ecco cosa ne pensa Prandelli: "Allegri con Dusan magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma di sicuro avrebbe lottato con Chivu fino all’ultima giornata. L’Inter ha una rosa superiore e alla fine i valori sono venuti fuori. Vanno fatti complimenti a Chivu: ha rivitalizzato diversi giocatori proponendo un calcio diverso da Simone Inzaghi, che comunque aveva vinto". Vedremo se il Milan penserà davvero a Vlahovic per l'estate. Di oggi l'indiscrezione di un possibile intreccio di calciomercato con la Juventus che riguarda anche Lewandowski (leggi qui).

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