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Gabbia: “La cosa più importante è stata la vittoria, siamo una cosa sola”

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Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia post Verona-Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia nel post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot. Il difensore centrale, oltre ad aver parlato della vittoria, si è spostato sul gruppo per poi chiudere sull'obiettivo Champions. Ecco, di seguito, le sue considerazioni:

Una vittoria fondamentale "Sì. La cosa più importante è stata la vittoria oggi, abbiamo lavorato bene in settimana dando il massimo sempre. Sono contento per i tre punti".

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La forza del gruppo e di Allegrii come hai detto in settimana "Certo, è vero. Siamo una cosa sola, questo gruppo è una cosa sola. Siamo contenti e felici di lavorare insieme anche col mister, adesso la testa dev'essere alla prossima importante sfida contro la Juve a casa nostra".

Sfumato lo scudetto, ora testa meno pesante per la Champions? "Io penso che al Milan la pressione sia normale e debba esserci sempre. Ci sono poi momenti positivi e meno durante la stagione, è giusto avere sempre la lucidità di restare sereni con fiducia in sè stessi".

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