La forza del gruppo e di Allegrii come hai detto in settimana "Certo, è vero. Siamo una cosa sola, questo gruppo è una cosa sola. Siamo contenti e felici di lavorare insieme anche col mister, adesso la testa dev'essere alla prossima importante sfida contro la Juve a casa nostra".
Sfumato lo scudetto, ora testa meno pesante per la Champions? "Io penso che al Milan la pressione sia normale e debba esserci sempre. Ci sono poi momenti positivi e meno durante la stagione, è giusto avere sempre la lucidità di restare sereni con fiducia in sè stessi".
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