La scena, ovviamente, è stata ripresa da più persone che stavano aspettando il resto dei calciatori. Difatti, sono stati i tifosi stessi a separare le due persone prima dell'arrivo e dell'intervento della polizia.
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Una scena alquanto surreale quella andata in scena subito dopo il post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri grazie al gol di Rabiot al 41esimo minuto di gioco del primo tempo. Secondo quanto visto e riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio e Telenuovo, all'uscita dello stadio 'Bentegodi' è scoppiata una fortissima lite tra Gift Orban, attaccante della squadra veronese, e un tifoso del Milan.
Il tutto sarebbe partito, secondo un testimone presente, a causa di una manata sull'auto del calciatore da parte del tifoso rossonero, un gesto che ha scatenato l'ira di Orban che, con uno scatto felino, è balzato fuori dalla macchina scagliandosi con forza contro il tifoso, il tutto in mezzo alla folla di tifosi presenti.
La scena, ovviamente, è stata ripresa da più persone che stavano aspettando il resto dei calciatori. Difatti, sono stati i tifosi stessi a separare le due persone prima dell'arrivo e dell'intervento della polizia.
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