PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban!

ULTIME MILAN NEWS

Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban!

Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban! - immagine 1
Una scena alquanto surreale quella andata in scena subito dopo il post partita di Verona-Milan: Orban il protagonista...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una scena alquanto surreale quella andata in scena subito dopo il post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri grazie al gol di Rabiot al 41esimo minuto di gioco del primo tempo. Secondo quanto visto e riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio e Telenuovo, all'uscita dello stadio 'Bentegodi' è scoppiata una fortissima lite tra Gift Orban, attaccante della squadra veronese, e un tifoso del Milan.

Il tutto sarebbe partito, secondo un testimone presente, a causa di una manata sull'auto del calciatore da parte del tifoso rossonero, un gesto che ha scatenato l'ira di Orban che, con uno scatto felino, è balzato fuori dalla macchina scagliandosi con forza contro il tifoso, il tutto in mezzo alla folla di tifosi presenti.

LEGGI ANCHE

La scena, ovviamente, è stata ripresa da più persone che stavano aspettando il resto dei calciatori. Difatti, sono stati i tifosi stessi a separare le due persone prima dell'arrivo e dell'intervento della polizia.

 

Leggi anche
Torna Gabbia e il Milan ritrova vittoria e clean sheet: i numeri del Diavolo con e senza il 46
Milan, le notizie top di oggi: arriva Lewandowski? Allegri parla del suo futuro, mentre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA