Milan, i numeri con e senza Gabbia — I dati raccontano una tendenza precisa. In 23 partite con Gabbia titolare, il Milan ha subito 18 reti, con una media di 0,78 gol a gara. Senza di lui, invece, la media sale a 1 rete a partita (8 gol in 8 gare). Inoltre, quattro delle cinque sconfitte stagionali dei rossoneri in Serie A sono arrivate quando il numero 46 non era in campo.

Il difensore, nel post partita, ha commentato così:“Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me”. Parole misurate, ma i numeri suggeriscono altro.

La partita di Gabbia contro il Verona — Contro il Verona, Gabbia ha offerto una prestazione completa. Al 74’ aveva anche trovato il gol del 2-0 con un inserimento perfetto sul secondo palo, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco di Gimenez giudicato attivo dall’arbitro Chiffi.

All’84’ l’intervento decisivo: Orban tira a botta sicura, ma il classe 1999 si oppone e devia il pallone in angolo con un riflesso da difensore puro. Un salvataggio che vale quanto un gol, anche perché ha permesso ai rossoneri di mantenere l'1-0 a pochi minuti dal termine della gara

Il peso negli equilibri di Allegri — Il rientro del centrale ha restituito sicurezza al reparto difensivo di Massimiliano Allegri, che a fine gara ha sottolineato: “Gabbia ha fatto una bella partita ma oggi l’applicazione c’è stata da parte di tutti”.

Leadership silenziosa, letture puntuali, senso della posizione: il Milan ritrova solidità e compattezza nel momento più difficile della stagione. E con Gabbia al centro della difesa, i rossoneri hanno una certezza in più da cui ripartire in vista dello scontro diretto con la Juventus, in programma a 'San Siro' domenica 26 aprile alle 20:45