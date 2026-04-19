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Torna Gabbia e il Milan ritrova vittoria e clean sheet: i numeri del Diavolo con e senza il 46

Il difensore del Milan Matteo Gabbia durante il match del Bentegodi contro il Verona
Con il rientro di Matteo Gabbia, difensore classe 1999, il Milan batte il Verona e chiude senza gol subiti: dati e statistiche confermano il suo peso sul rendimento della squadra
Redazione PM

Il Milan torna da Verona con tre punti pesantissimi e un segnale altrettanto chiaro: con Matteo Gabbia in campo, la difesa cambia volto. L’1-0 del 'Bentegodi' riporta i rossoneri al successo dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese e, soprattutto, al clean sheet, che mancava dall’8 marzo, giorno del derby contro l’Inter. Si tratta del tredicesima partita stagionale conclusa a porta inviolata: soltanto Inter, Roma e Como hanno fatto meglio dei rossoneri finora.

La vittoria senza gol subiti coincide con il rientro del centrale classe 1999, fermo da oltre un mese per un intervento per risolvere un problema di ernia inguinale effettuato a Londra lo scorso 3 marzo. “Stare fuori è stata dura, l’ho vissuta male”, ha ammesso il difensore dopo la gara.

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Milan, i numeri con e senza Gabbia

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I dati raccontano una tendenza precisa. In 23 partite con Gabbia titolare, il Milan ha subito 18 reti, con una media di 0,78 gol a gara. Senza di lui, invece, la media sale a 1 rete a partita (8 gol in 8 gare). Inoltre, quattro delle cinque sconfitte stagionali dei rossoneri in Serie A sono arrivate quando il numero 46 non era in campo.

Il difensore, nel post partita, ha commentato così:“Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me”. Parole misurate, ma i numeri suggeriscono altro.

La partita di Gabbia contro il Verona

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Contro il Verona, Gabbia ha offerto una prestazione completa. Al 74’ aveva anche trovato il gol del 2-0 con un inserimento perfetto sul secondo palo, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco di Gimenez giudicato attivo dall’arbitro Chiffi.

All’84’ l’intervento decisivo: Orban tira a botta sicura, ma il classe 1999 si oppone e devia il pallone in angolo con un riflesso da difensore puro. Un salvataggio che vale quanto un gol, anche perché ha permesso ai rossoneri di mantenere l'1-0 a pochi minuti dal termine della gara

Il peso negli equilibri di Allegri

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Il rientro del centrale ha restituito sicurezza al reparto difensivo di Massimiliano Allegri, che a fine gara ha sottolineato: “Gabbia ha fatto una bella partita ma oggi l’applicazione c’è stata da parte di tutti”.

Leadership silenziosa, letture puntuali, senso della posizione: il Milan ritrova solidità e compattezza nel momento più difficile della stagione. E con Gabbia al centro della difesa, i rossoneri hanno una certezza in più da cui ripartire in vista dello scontro diretto con la Juventus, in programma a 'San Siro' domenica 26 aprile alle 20:45

 

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