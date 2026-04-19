Haram ball, corto muso, siamo questi! Verona-Milan 0-1: secondi a +8

Non sarà stata una bella partita, Verona-Milan 0-1, anzi è stata proprio brutta, ma ciò che contava oggi erano i tre punti. Chiamatelo haram ball, corto muso, vittoria alla Allegri o come vi pare, ma il Milan torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e, soprattutto, va a +8 sul quinto posto. Qualificazione in Champions League ormai ipotecata. La sensazione è che oggi sia tornato il Milan di questa stagione: quello che si chiude e la sblocca portandola a casa, quello che per troppo tempo, purtroppo, non abbiamo visto nelle ultime partite. Non è un caso, forse, che questo Milan sia tornato con il rientro di Gabbia, anche oggi fondamentale e sfortunato sul gol annullato. Poi sicuramente il secondo tempo si poteva fare meglio e sicuramente c'è un problema attacco, con Rafa Leao e Pulisic che non si trovano, però intanto il quinto posto è lontano e, anzi, i rossoneri sono secondi. Nel video qui sotto dal nostro canale YouTube il commento: lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e attivate la campanella!