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Milan, le notizie top di oggi: arriva Lewandowski? Allegri parla del suo futuro, mentre Tonali…

Dalle parole di Allegri sul suo futuro fino al calciomercato con Lewandowski: ecco le top news della giornata di oggi, 18 aprile 2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

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Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo ben due sconfitte consecutive, infatti, il Diavolo è tornato alla vittoria conquistando 3 punti contro il Verona grazie ad un gol di Rabiot arrivato quasi allo scadere del primo tempo. A far parlare , però, oltre alla vittoria, sono state le tante voci di mercato e le dichiarazioni di Allegri stesso sul suo futuro. Ecco, dunque,  le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.itnella giornata di oggi, domenica 19 aprile 2026

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