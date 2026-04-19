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Milan, Ordine: “Il nodo è Leao, bisogna capire chi ti viene a chiedere di lui”

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il giornalista sportivo Franco Ordine ha voluto rilasciare alcune parole sui problemi del Milan: da Leao ad Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel canale YouTube di Andrea Longoni, il giornalista sportivo Franco Ordine ha voluto rilasciare diverse dichiarazioni su temi molto importanti in Casa Milan come, ad esempio, il momento negativo che sta passando la squadra di Allegri fino al suo possibile addio. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il reparto offensivo per il prossimo anno necessita di una rivoluzione totale? "Allora secondo me le rivoluzioni aiutano poco, soprattutto quando sono fatte sulla base di furore ideologico anziché valutazioni tecniche. Quando finisce il campionato bisogna fare due valutazioni: vabbè Fullkrug torna indietro, Gimenez giocando praticamente zero secondo me non avrà grandi richieste, a meno che faccia un mondiale straordinario.

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Ti ritrovi ancora con Nkunku, Pulisic e Leao. A quel punto io penso che valga la pena fare un ragionamento di questo genere. Se raggiunge la Champions il Milan, per non fare figuracce, deve strutturare molto la squadra sia fisicamente che tecnicamente. Quindi devi migliorare anche in fatto di attacco. Quindi a quel punto devi vedere che cosa ti offre il mercato e quali sono le possibilità. Se tu hai le idee chiare subito, appena finisce il campionato, secondo me puoi lavorare in una certa maniera. Nkunku lo puoi tenere come riserva, il nodo è Leao. Bisogna capire se trovi chi ti viene a chiedere Leao e se la cessione è economicamente conveniente. E comunque oggi andare a prendere i giocatori che ti diano la garanzia di un certo numero di gol significa esporti economicamente a spendere cifre importanti".

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