Ti ritrovi ancora con Nkunku, Pulisic e Leao. A quel punto io penso che valga la pena fare un ragionamento di questo genere. Se raggiunge la Champions il Milan, per non fare figuracce, deve strutturare molto la squadra sia fisicamente che tecnicamente. Quindi devi migliorare anche in fatto di attacco. Quindi a quel punto devi vedere che cosa ti offre il mercato e quali sono le possibilità. Se tu hai le idee chiare subito, appena finisce il campionato, secondo me puoi lavorare in una certa maniera. Nkunku lo puoi tenere come riserva, il nodo è Leao. Bisogna capire se trovi chi ti viene a chiedere Leao e se la cessione è economicamente conveniente. E comunque oggi andare a prendere i giocatori che ti diano la garanzia di un certo numero di gol significa esporti economicamente a spendere cifre importanti".