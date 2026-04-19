Peppe Di Stefano , inviato di SkySport a Verona per il Milan , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Verona-Milan, partita valida per la 33esima giornata di Serie A e vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot nel primo tempo. Di Stefano , ovviamente, ha voluto commentare le parole di Massimiliano Allegri su quello che sarà il suo futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Le parole di Allegri sul suo futuro? Sì, ma io sempre aspetterei il finale di stagione. Perché Allegri è molto bravo nel divincolarsi nelle domande. Lui vuole un Milan di prospettiva sì, ma anche forte nel presente. L'anno prossimo il Milan dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato e fare bene in Champions. Dovrà essere un Milan competitivo. Oggi si è fatto un passo importante per la Champions. In generale, è un ottimo weekend per il Milan, perché si è staccato in maniera davvero decisiva dal quinto posto"