Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Verona per il Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Verona-Milan, partita valida per la 33esima giornata di Serie A e vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot nel primo tempo. Di Stefano, ovviamente, ha voluto commentare le parole di Massimiliano Allegri su quello che sarà il suo futuro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Di Stefano: “Allegri vuole un Milan di prospettiva ma anche forte nel presente”
ULTIME MILAN NEWS
Di Stefano: “Allegri vuole un Milan di prospettiva ma anche forte nel presente”
Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Verona per il Milan ha voluto commentare le parole di Massimiliano Allegri sul suo futuro
"Le parole di Allegri sul suo futuro? Sì, ma io sempre aspetterei il finale di stagione. Perché Allegri è molto bravo nel divincolarsi nelle domande. Lui vuole un Milan di prospettiva sì, ma anche forte nel presente. L'anno prossimo il Milan dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato e fare bene in Champions. Dovrà essere un Milan competitivo. Oggi si è fatto un passo importante per la Champions. In generale, è un ottimo weekend per il Milan, perché si è staccato in maniera davvero decisiva dal quinto posto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA