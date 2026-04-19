E poi sui complimenti fatti da Massimiliano Allegri: "Le cose che ho detto l'altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi. Nessuno ha mollato un secondo oggi: siamo tutti dalla parte del Milan".
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VERONA-MILAN
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla vittoria di oggi e sulla coincidenza riguardo le sconfitte senza lui in campo: "Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre tosto. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici".
E poi sui complimenti fatti da Massimiliano Allegri: "Le cose che ho detto l'altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi. Nessuno ha mollato un secondo oggi: siamo tutti dalla parte del Milan".
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