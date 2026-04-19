Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona

Matteo Gabbia , giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan , partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Gabbia nel post-partita di 'Sky Sport'

Sulla vittoria di oggi e sulla coincidenza riguardo le sconfitte senza lui in campo: "Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre tosto. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici".