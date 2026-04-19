PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, la soddisfazione di Gabbia: “Oggi contava la vittoria. Allegri è fondamentale per noi”

VERONA-MILAN

Milan, la soddisfazione di Gabbia: “Oggi contava la vittoria. Allegri è fondamentale per noi”

Le parole di Matteo Gabbia dopo Verona-Milan 0-1
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona
Daniele Triolo Redattore 

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Gabbia nel post-partita di 'Sky Sport'

—  

Sulla vittoria di oggi e sulla coincidenza riguardo le sconfitte senza lui in campo: "Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre tosto. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici".

LEGGI ANCHE

E poi sui complimenti fatti da Massimiliano Allegri: "Le cose che ho detto l'altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi. Nessuno ha mollato un secondo oggi: siamo tutti dalla parte del Milan".

Leggi anche
Verona-Milan, Fofana: “Erano solo crampi, sto bene. Dobbiamo migliorare col tempo”
Verona, Sammarco dopo il Milan: “Dobbiamo onorare questo campionato fino alle fine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA