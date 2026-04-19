PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, Fofana: “Erano solo crampi, sto bene. Dobbiamo migliorare col tempo”

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Verona-Milan, Fofana: “Erano solo crampi, sto bene. Dobbiamo migliorare col tempo”

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Si è svolta, allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Youssouf Fofana, giocatore rossonero, al fischio finale del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In pomeriggio si è svolta, allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026: qui di seguito le dichiarazioni a ‘DAZN’ di Youssouf Fofana, giocatore rossonero, al fischio finale del match.

Verona-Milan 0-1, le parole di Fofana nel post-partita di 'DAZN'

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"Solo crampi, sto bene. Le ultime partite non abbiamo vinto, per una squadra come il Milan fare tre sconfitte e un pareggio non ci sta. Dovevamo alzare il livello e vincere questa partita".

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Ti sta mancando solo il gol?

"Ho lavorato tutto l'anno per arrivare a questo livello ma so che non è finita, perché c'è ancora tanto da lavorare. Permetto agli attaccanti di avere più spazio tra le linee e di avere più opzioni per chi ha la palla cercando di inserirmi sempre con i tempi giusti, gli inserimenti ci sono: mancano solo i gol. Nel calcio si migliora con il tempo, Modric a 40 anni fa cose pazzesche"

Rabiot ha detto che dovete migliorare...

"Ha ragione. Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo attraverso gli allenamenti e soprattutto con la fiducia"

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