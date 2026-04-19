Verona-Milan, Fofana: “Erano solo crampi, sto bene. Dobbiamo migliorare col tempo”

"Ho lavorato tutto l'anno per arrivare a questo livello ma so che non è finita, perché c'è ancora tanto da lavorare. Permetto agli attaccanti di avere più spazio tra le linee e di avere più opzioni per chi ha la palla cercando di inserirmi sempre con i tempi giusti, gli inserimenti ci sono: mancano solo i gol. Nel calcio si migliora con il tempo, Modric a 40 anni fa cose pazzesche"