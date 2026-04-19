Pagelle Verona-Milan 0-1: Rabiot, Gabbia e Maignan gli unici da Europa

Bisogna aver fatto rifornimento di caffè per potersi "godere" questa Verona-Milan, anche se nessuno, probabilmente, si aspettava il contrario. Dopo i tre gol subiti con l'Udinese, la squadra di Allegri scende in campo compatta e ordinata, senza concedere quasi nulla. Manca l'imbucata però e, quindi, anche le occasioni a proprio favore sono praticamente nulle. Il più pericoloso è Rabiot, che a metà primo tempo fa le prove generali di quelli che poi, in chiusura di frazione, sarà il gol del vantaggio. Ottimo il pallone di Rafa Leao per l'inserimento del francese, che solo davanti al portiere non sbaglia. Proprio loro, dopo che Rabiot aveva difeso il 10 dai fischi. Sembra si possa andare a riposo in vantaggio con tranquillità, ma invece il Milan si addormenta (come molti comprensibilmente, visti i ritmi) e il Verona sfiora subito il pareggio. Per fortuna Maignan di caffé deve averne bevuto tanto e fa una grande parata. Primo tempo in vantaggio 1-0. Se possibile, il secondo tempo è peggiore del primo, almeno per il Milan e la produzione offensiva. I rossoneri sembra smettano di giocare e, addirittura, concedono anche qualcosina dietro. Niente di eccezionale, ma comunque sorprendente. Gabbia salva sull'unica vera palla gol, mentre di occasioni a favore, invece, non ce ne sono fino al 90', quando l'Hellas salva sulla linea. Haram ball, ma funziona: 0-1 come tutti si aspettavano, vittoria importante e Champions League ipotecata.