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Milan, Allegri nel post-partita di Verona: “Per noi tornare in Champions sarebbe straordinario”

Massimiliano Allegri allenatore AC Milan dichiarazioni post-partita 'Milan TV' Verona-Milan 2025-2026
Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato a 'Milan TV' Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan 0-1, le parole di Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla partita: "Oggi era una delle partite più importanti della stagione. Quando vieni da due sconfitte, di cui in casa, ha un po' più di paura di non centrare l'obiettivo. I ragazzi sono stati bravi a stare dentro la partita, a segnare al momento giusto. Abbiamo difeso bene, potevamo fare meglio, ma a Verona sono sempre partite molto complicate. L'importante era portare a casa il risultato che ci mette in una buona posizione di classifica".

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Sul secondo tempo in apnea del Diavolo: "Anche nei momenti di difficoltà siamo stati ordinati in campo. Nei primi 45', a parte l'unico svarione nel finale, la squadra si è comportata bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in un paio di tiri, potevamo fare meglio in un paio di contropiede. C'è da ringraziare però i ragazzi per quello che stanno facendo. Per noi tornare in Champions League sarebbe qualcosa di straordinario".

Sulle prestazioni di Christian Pulisic e Rafael Leão, calati con il passare dei mesi e che non trovano il gol: "Bisogna tenere conto di tutto, purtroppo le stagioni nascono in un modo, poi vengono condizionate dagli infortuni. Oggi Pulisic si è mosso bene, Leão ha fatto l'assist per il gol. Già la settimana scorsa Pulisic per me aveva fatto bene, ma il gol non è arrivato. Devono rimanere sereni, si sono messi a disposizione della squadra e questo per me è già molto importante".

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