Sul secondo tempo in apnea del Diavolo : "Anche nei momenti di difficoltà siamo stati ordinati in campo. Nei primi 45', a parte l'unico svarione nel finale, la squadra si è comportata bene. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in un paio di tiri, potevamo fare meglio in un paio di contropiede. C'è da ringraziare però i ragazzi per quello che stanno facendo. Per noi tornare in Champions League sarebbe qualcosa di straordinario".

Sulle prestazioni di Christian Pulisic e Rafael Leão, calati con il passare dei mesi e che non trovano il gol: "Bisogna tenere conto di tutto, purtroppo le stagioni nascono in un modo, poi vengono condizionate dagli infortuni. Oggi Pulisic si è mosso bene, Leão ha fatto l'assist per il gol. Già la settimana scorsa Pulisic per me aveva fatto bene, ma il gol non è arrivato. Devono rimanere sereni, si sono messi a disposizione della squadra e questo per me è già molto importante".