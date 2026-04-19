Qui di seguito le dichiarazioni di Fikayo Tomori, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ al fischio finale di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Tomori dopo il Verona: “Ora la cosa importante è fare punti. Siamo contenti”
VERONA-MILAN
Milan, Tomori dopo il Verona: “Ora la cosa importante è fare punti. Siamo contenti”
Qui di seguito le dichiarazioni di Fikayo Tomori, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ al fischio finale di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Ha ragione Rabiot quando dice che potevate fare di più? “Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.
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