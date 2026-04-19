PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, quanti punti mancano per la qualificazione aritmetica in Champions? Ora il traguardo è davvero vicino

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quanti punti mancano per la qualificazione aritmetica in Champions? Ora il traguardo è davvero vicino

Matteo Gabbia, difensore del Milan i
Il Milan vede la Champions: la qualificazione aritmetica è a portata di mano, ecco quanti punti servono per chiudere il discorso
Redazione PM

La vittoria per 1-0 al 'Bentegodi' contro il Verona avvicina in modo concreto il Milan al grande obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. Massimiliano Allegri lo ha ribadito più volte durante l’anno, indicando nella qualificazione alla massima competizione europea la priorità assoluta.

Con i tre punti conquistati in Veneto, i rossoneri salgono a quota 66 e agganciano il Napoli al secondo posto. La contemporanea sconfitta del Como e il pareggio della Roma hanno ampliato il margine sul quarto posto a +8, un vantaggio che, a cinque giornate dalla fine, pesa parecchio.

LEGGI ANCHE

I calcoli per la qualificazione

—  

Prendendo in considerazione le ultime dieci stagioni di Serie A, la media punti del quarto posto è di 71,5. Anche quest’anno il traguardo dovrebbe assestarsi su cifre simili. Il Como, attualmente quinto, vincendo tutte le cinque partite restanti arriverebbe a 73 punti.

Questo significa che al Milan basterebbero due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare per garantirsi la qualificazione aritmetica, grazie anche al vantaggio negli scontri diretti proprio sulla squadra di Fabregas.

Il calendario prevede Juventus, Atalanta e Cagliari a San Siro, Sassuolo e Genoa in trasferta. Anche ipotizzando passi falsi nei due big match, sette punti contro Sassuolo, Genoa e Cagliari sarebbero sufficienti. La Champions è lì, a pochi passi: ora dipende solo dal Milan.

Leggi anche
Lecce, Di Francesco annuncia: “Camarda rientra martedì. Sarà una risorsa in più”
Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban!

© RIPRODUZIONE RISERVATA