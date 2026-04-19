I calcoli per la qualificazione—
Prendendo in considerazione le ultime dieci stagioni di Serie A, la media punti del quarto posto è di 71,5. Anche quest’anno il traguardo dovrebbe assestarsi su cifre simili. Il Como, attualmente quinto, vincendo tutte le cinque partite restanti arriverebbe a 73 punti.
Questo significa che al Milan basterebbero due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare per garantirsi la qualificazione aritmetica, grazie anche al vantaggio negli scontri diretti proprio sulla squadra di Fabregas.
Il calendario prevede Juventus, Atalanta e Cagliari a San Siro, Sassuolo e Genoa in trasferta. Anche ipotizzando passi falsi nei due big match, sette punti contro Sassuolo, Genoa e Cagliari sarebbero sufficienti. La Champions è lì, a pochi passi: ora dipende solo dal Milan.
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