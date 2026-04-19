Come noto, l'attaccante del Lecce ha passato alcuni mesi molti complicati. Dopo una prima parte di stagione con un solo gol segnato, il classe 2008 si è gravemente infortunato alla spalla ed è stato costretto a saltare diverse partite che gli hanno fortemente rallentato la crescita. Ora il suo ritorno in campo si avvicina, con un messaggio chiaro lanciato sui social dallo stesso Camarda negli ultimi giorni. Vedremo se nelle ultime gare della stagione la punta del Milan sarà un fattore per la salvezza del Lecce.