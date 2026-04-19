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Lecce, Di Francesco annuncia: “Camarda rientra martedì. Sarà una risorsa in più”

L'annuncio di Eusebio Di Francesco sul ritorno in campo di Francesco Camarda
L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara con la Fiorentina, annuncia il ritorno di Francesco Camarda, attaccante in prestito di proprietà del Milan
Redazione

Alla vigilia di Lecce-Fiorentina, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati dal tecnico dei giallorossi, anche un commento sul ritorno di Francesco Camarda, attaccante 2008 del Milan in prestito al Lecce. Questo l'annuncio di Eusebio Di Francesco sul talento rossonero.

"Camarda rientrerà martedì ma non so se sarà a disposizione con la squadra, lo valuteremo. E’ una risorsa in più, mi darà un’alternativa in più in base a come si metterà la gara".

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Come noto, l'attaccante del Lecce ha passato alcuni mesi molti complicati. Dopo una prima parte di stagione con un solo gol segnato, il classe 2008 si è gravemente infortunato alla spalla ed è stato costretto a saltare diverse partite che gli hanno fortemente rallentato la crescita. Ora il suo ritorno in campo si avvicina, con un messaggio chiaro lanciato sui social dallo stesso Camarda negli ultimi giorni. Vedremo se nelle ultime gare della stagione la punta del Milan sarà un fattore per la salvezza del Lecce.

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