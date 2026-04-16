Milan, Camarda sta per tornare in campo: il Lecce ha annunciato che il 21 aprile l'attaccante tornerà a piena disposizione di Eusebio Di Francesco (qui i dettagli). Il classe 2008 ha saltato 14 partite (che diventeranno 15 dopo questo weekend) per il grave infortunio subito alla spalla che ha reso necessario l'intervento chirurgico. Il talento di proprietà del Milan ha totalizzato 17 presenze con un gol e 634 minuti giocati in Serie A con la maglia del Lecce. Quante partite avrà a disposizione? Cinque gare contro Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo e Genoa. Tutte sfide che potrebbero essere davvero cruciali per la corsa salvezza dei giallorossi, ancora in piena corsa per restare in Serie A.
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Camarda vede la luce in fondo al tunnel: ecco cosa aspettarsi (e sperare)
Milan, cosa aspettarsi dal finale di stagione per Camarda
Il Lecce non ha trovato una prima punta importante nelle partite in cui Camarda è stato assente per infortunio: Štulić e Cheddira non hanno segnato con continuità, anzi, e quindi c'è la speranza che quando Camarda sarà davvero al top a livello fisico possa tornare subito titolare, anche perché Di Francesco spesso lo ha utilizzato dal primo minuto. In campionato l'attaccante del Milan ha giocato dal primo minuto 7 volte su 17 presenze totali. Camarda ha avuto tante difficoltà nella sua prima stagione da titolare in Serie A, ma è anche colpa di un Lecce che non riesce a servire bene i propri attaccanti (Cheddira zero reti, Štulić tre, ma giocando 30 partite, quasi il doppio di Camarda). La domanda che si pone ogni tifoso del Milan è la seguente: cosa aspettarsi (e sperare) per il finale di stagione di Camarda? Innanzitutto basta infortuni, poi l'aspetto più importante: continuità in campo. I gol possono arrivare solo giocando tanti minuti e tanti da titolare. Il classe 2008 ha talento da vendere, ma è stato sfortunato a trovarsi in una situazione non ideale per una prima punta che deve crescere e fare esperienza. Queste ultime partite con la maglia del Lecce potrebbero anche essere importanti per il futuro di Camarda al Milan: dimostrerà di essere pronto per la prima squadra? Servirà un altro prestito? Vedremo cosa diranno i prossimi incontri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA