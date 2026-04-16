Il Lecce non ha trovato una prima punta importante nelle partite in cui Camarda è stato assente per infortunio: Štulić e Cheddira non hanno segnato con continuità, anzi, e quindi c'è la speranza che quando Camarda sarà davvero al top a livello fisico possa tornare subito titolare, anche perché Di Francesco spesso lo ha utilizzato dal primo minuto. In campionato l'attaccante del Milan ha giocato dal primo minuto 7 volte su 17 presenze totali. Camarda ha avuto tante difficoltà nella sua prima stagione da titolare in Serie A, ma è anche colpa di un Lecce che non riesce a servire bene i propri attaccanti (Cheddira zero reti, Štulić tre, ma giocando 30 partite, quasi il doppio di Camarda). La domanda che si pone ogni tifoso del Milan è la seguente: cosa aspettarsi (e sperare) per il finale di stagione di Camarda? Innanzitutto basta infortuni, poi l'aspetto più importante: continuità in campo. I gol possono arrivare solo giocando tanti minuti e tanti da titolare. Il classe 2008 ha talento da vendere, ma è stato sfortunato a trovarsi in una situazione non ideale per una prima punta che deve crescere e fare esperienza. Queste ultime partite con la maglia del Lecce potrebbero anche essere importanti per il futuro di Camarda al Milan: dimostrerà di essere pronto per la prima squadra? Servirà un altro prestito? Vedremo cosa diranno i prossimi incontri.