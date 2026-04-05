Milan, Camarda vede la luce in fondo al tunnel: le ultime

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Camarda è fermo dal 6 gennaio per un problema alla spalla destra e non è ancora tornato in campo. Dopo settimane di lavoro differenziato, il giovane centravanti intravede finalmente il rientro in gruppo.
Il Milan segue con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre il giocatore spera di poter dare un contributo al Lecce nella corsa salvezza. L’obiettivo resta chiudere la stagione da protagonista, lasciandosi alle spalle mesi complicati.
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