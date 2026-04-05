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Milan, Camarda vicino al rientro in gruppo: il comunicato del Lecce

Milan, Camarda vede la luce in fondo al tunnel: le ultime
Francesco Camarda accelera verso il recupero, mentre il Milan monitora la riabilitazione: ecco la nota ufficiale del Lecce
Redazione PM

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Francesco Camarda. Il Lecce ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato che fa chiarezza sul percorso di recupero dell’attaccante classe 2008, di proprietà del Milan.

“Il calciatore Francesco Camarda è rientrato a Lecce dove assisterà lunedì alla gara con l’Atalanta, prima di far rientro a Milano per la fase finale di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra. Il giocatore, come da programma, si aggregherà successivamente al gruppo per questo finale di stagione”, si legge nella nota del club salentino.

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Camarda è fermo dal 6 gennaio per un problema alla spalla destra e non è ancora tornato in campo. Dopo settimane di lavoro differenziato, il giovane centravanti intravede finalmente il rientro in gruppo.

Il Milan segue con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre il giocatore spera di poter dare un contributo al Lecce nella corsa salvezza. L’obiettivo resta chiudere la stagione da protagonista, lasciandosi alle spalle mesi complicati.

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