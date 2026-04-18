La stagione di Camarda è stata difficile, anche per colpa del grave infortunio alla spalla che lo ha messo KO per una lunghissima porzione dell'anno. Al momento l'attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha saltato 14 partite dopo l'operazione chirurgica. Il giocatore è pronto a tornare in campo come comunicato dal Lecce stesso, ma salterà anche la sfida di lunedì contro la Fiorentina, pronto a tornare a disposizione di Di Francesco dalla prossima settimana.
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Camarda e l’infortunio: “La paura ha provato a parlarmi”. Poi il messaggio sul ritorno | Video
L'attaccante del Milan Francesco Camarda ha postato su Instagram un video con un messaggio chiaro sul ritorno dal suo infortunio. Ecco i dettagli
"Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back". Questo il messaggio del giovane attaccante del Milan che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video con il suo percorso riabilitativo: lavoro in palestra con esercizi specifici per il recupero della spalla. Esercizi anche in campo su controllo palla, dribbling e tiro. Per il classe 2008 del Milan sono 17 le presenze stagionali in Serie A con un solo gol. Vedremo che impatto avrà in queste ultime partite.
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