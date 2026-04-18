La stagione di Camarda è stata difficile, anche per colpa del grave infortunio alla spalla che lo ha messo KO per una lunghissima porzione dell'anno. Al momento l'attaccante del Milan in prestito al Lecce , ha saltato 14 partite dopo l'operazione chirurgica. Il giocatore è pronto a tornare in campo come comunicato dal Lecce stesso, ma salterà anche la sfida di lunedì contro la Fiorentina , pronto a tornare a disposizione di Di Francesco dalla prossima settimana.

"Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back". Questo il messaggio del giovane attaccante del Milan che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video con il suo percorso riabilitativo: lavoro in palestra con esercizi specifici per il recupero della spalla. Esercizi anche in campo su controllo palla, dribbling e tiro. Per il classe 2008 del Milan sono 17 le presenze stagionali in Serie A con un solo gol. Vedremo che impatto avrà in queste ultime partite.