Camarda si prepara, quindi, per tornare in campo e dare una mano a Wladimiro Falcone e compagni nella lotta, serrata, per la permanenza nella massima serie. Per il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile del Milan, la possibilità di migliorare i propri numeri stagionali. Per ora, fermi ad un gol e un assist in 19 partite tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 742' in campo.
A stagione terminata, poi, Camarda (che tecnicamente è in prestito al Lecce con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Milan), tornerà all'ovile. Pronto, magari, per giocarsi un posto in Prima Squadra oppure per ripartire per un'altra stagione in prestito. Si spera, magari, più formativa e meno sfortunata di questa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA