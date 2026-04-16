PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce, bella notizia per Di Francesco: torna disponibile Camarda. E sorride anche il Milan

ULTIME MILAN NEWS

Lecce, bella notizia per Di Francesco: torna disponibile Camarda. E sorride anche il Milan

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, tornerà a disposizione dei giallorossi il 21 aprile
Francesco Camarda, attaccante italiano del 2008 fuori da mesi per un'operazione alla spalla, tornerà la prossima settimana a disposizione del Lecce di Eusebio Di Francesco per il rush finale della stagione. A luglio tornerà al Milan per fine...
Daniele Triolo Redattore 

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, attualmente terzultimo in classifica in Serie A con 27 punti, pari merito con la Cremonese, è in piena corsa per conquistare la salvezza: a questo proposito, arriva una bella notizia per il tecnico dei salentini e, di riflesso, anche per il Milan.

Come comunicato dal club giallorosso in una nota ufficiale, infatti, Francesco Camarda tornerà a disposizione di Di Francesco da martedì 21 aprile. L'attaccante italiano, classe 2008, di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce fino al termine della stagione, ha terminato infatti la fase di riabilitazione a seguito dell'infortunio e dell'operazione alla spalla destra subita nel mese di gennaio.

LEGGI ANCHE

Camarda si prepara, quindi, per tornare in campo e dare una mano a Wladimiro Falcone e compagni nella lotta, serrata, per la permanenza nella massima serie. Per il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile del Milan, la possibilità di migliorare i propri numeri stagionali. Per ora, fermi ad un gol e un assist in 19 partite tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 742' in campo.

A stagione terminata, poi, Camarda (che tecnicamente è in prestito al Lecce con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Milan), tornerà all'ovile. Pronto, magari, per giocarsi un posto in Prima Squadra oppure per ripartire per un'altra stagione in prestito. Si spera, magari, più formativa e meno sfortunata di questa.

Leggi anche
Chivu, stoccata ad Allegri: “Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all’obiettivo...
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 32^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA