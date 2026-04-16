Camarda si prepara, quindi, per tornare in campo e dare una mano a Wladimiro Falcone e compagni nella lotta, serrata, per la permanenza nella massima serie. Per il giovane centravanti, cresciuto nel settore giovanile del Milan, la possibilità di migliorare i propri numeri stagionali. Per ora, fermi ad un gol e un assist in 19 partite tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 742' in campo.