Decisivi Marcus Thuram e Denzel Dumfries con due doppiette. Ora la classifica di Serie A recita Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57. Nel post-partita dello stadio 'Sinigaglia', il tecnico dei nerazzurri Chivu, ancora ebbro di un successo fondamentale nella corsa verso il 21° Scudetto, ha dato una stoccata ad Allegri - collega del Milan - che da inizio stagione ribadisce come l'obiettivo del Milan sia sempre stato la qualificazione in Champions.
"Se la mia squadra si sta avvicinando allo Scudetto? No, faccio come i miei colleghi che parlano di Champions e di qualificazione, quindi dico che anche noi siamo contenti perché ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions ...", ha detto - con ironia e una punta di veleno - Chivu dopo Como-Inter. Quel che è certo è che a sei giornate dalla fine del campionato, mai come ora la sua Inter 'vede' il tricolore.
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