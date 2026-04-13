"Se la mia squadra si sta avvicinando allo Scudetto? No, faccio come i miei colleghi che parlano di Champions e di qualificazione, quindi dico che anche noi siamo contenti perché ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions ...", ha detto - con ironia e una punta di veleno - Chivu dopo Como-Inter. Quel che è certo è che a sei giornate dalla fine del campionato, mai come ora la sua Inter 'vede' il tricolore.