PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Chivu, stoccata ad Allegri: “Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all’obiettivo Champions League”

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Chivu, stoccata ad Allegri: “Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all’obiettivo Champions League”

Chivu, stoccata ad Allegri: 'Scudetto? Contenti perché ci avviciniamo all'obiettivo Champions League'
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, al termine della partita vinta in rimonta 4-3 contro il Como grazie alle doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries, ha regalato una risposta provocatoria sulla lotta per il titolo
Daniele Triolo Redattore 

Weekend importante, probabilmente decisivo, per le sorti del campionato di Serie A l'ultimo appena trascorso. Il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto 0-3 in casa dall'Udinese, ha detto definitivamente addio al sogno Scudetto e ora dovrà pensare a blindare un posto nella prossima edizione della Champions League dagli assalti di Como, Juventus e Roma.

Il Napoli di Antonio Conte, l'unica squadra che avrebbe ancora potuto insidiare l'Inter capolista, ha rallentato la propria corsa, pareggiando 1-1 sul campo del Parma. La grande prova di forza, invece, l'ha fornito la squadra nerazzurra, allenata da Cristian Chivu: sotto di due reti sul campo del Como di Cesc Fàbregas, l'Inter ha rimontato in maniera perentoria e si è imposta, alla fine, per 4-3 in riva al Lario.

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Decisivi Marcus Thuram e Denzel Dumfries con due doppiette. Ora la classifica di Serie A recita Inter 75, Napoli 66, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57. Nel post-partita dello stadio 'Sinigaglia', il tecnico dei nerazzurri Chivu, ancora ebbro di un successo fondamentale nella corsa verso il 21° Scudetto, ha dato una stoccata ad Allegri - collega del Milan - che da inizio stagione ribadisce come l'obiettivo del Milan sia sempre stato la qualificazione in Champions.

"Se la mia squadra si sta avvicinando allo Scudetto? No, faccio come i miei colleghi che parlano di Champions e di qualificazione, quindi dico che anche noi siamo contenti perché ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions ...", ha detto - con ironia e una punta di veleno - Chivu dopo Como-Inter. Quel che è certo è che a sei giornate dalla fine del campionato, mai come ora la sua Inter 'vede' il tricolore.

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