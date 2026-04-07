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Vlahovic, infortunio serio: il centravanti serbo è a rischio per Milan-Juventus

Vlahovic, infortunio serio: il centravanti serbo è a rischio per Milan-Juventus
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che tanto piacerebbe al Milan per la prossima stagione, ha rimediato un infortunio nel corso del riscaldamento poco prima di entrare in campo durante Juventus-Genoa: l'esito degli esami sul serbo
Daniele Triolo Redattore 

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus che tanto piacerebbe al Milan in vista della prossima stagione, rischia di saltare Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 a 'San Siro'. Il giocatore, infatti, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio, nel corso del riscaldamento poco prima di entrare in campo durante Juventus-Genoa.

In mattinata, il numero 9 bianconero ha svolto gli accertamenti diagnostici al 'J-Medical'. Esami che hanno evidenziato "una lesione di basso grado del soleo del polpaccio sinistro". Vlahovic, che è rimasto fuori oltre mesi per un serio infortunio muscolare, dunque, con questo nuovo problema al soleo - un muscolo molto delicato per un calciatore - potrebbe doversi fermare per un po' di tempo.

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Anche il portiere bianconero Mattia Perin, uscito nell'intervallo di Juve-Genoa per un fastidio al polpaccio destro, ha svolto degli accertamenti: nessuna lesione per lui. Le condizioni dell'estremo difensore della squadra di Luciano Spalletti saranno valutate giorno dopo giorno. Prosegue, infine, la riabilitazione Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21.

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