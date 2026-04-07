Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 che tanto piacerebbe al Milan per la prossima stagione, ha rimediato un infortunio nel corso del riscaldamento poco prima di entrare in campo durante Juventus-Genoa: l'esito degli esami sul serbo

Dusan Vlahovic , attaccante serbo classe 2000 della Juventus che tanto piacerebbe al Milan in vista della prossima stagione, rischia di saltare Milan-Juventus , in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 a 'San Siro'. Il giocatore, infatti, ha rimediato un infortunio ieri pomeriggio, nel corso del riscaldamento poco prima di entrare in campo durante Juventus-Genoa .

In mattinata, il numero 9 bianconero ha svolto gli accertamenti diagnostici al 'J-Medical'. Esami che hanno evidenziato "una lesione di basso grado del soleo del polpaccio sinistro". Vlahovic, che è rimasto fuori oltre mesi per un serio infortunio muscolare, dunque, con questo nuovo problema al soleo - un muscolo molto delicato per un calciatore - potrebbe doversi fermare per un po' di tempo.