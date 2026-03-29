Tanti giocatori sono impegnati con le proprie nazionali. Tra questi anche i francesi del Milan Mike Maignan e Adrien Rabiot. Entrambi non dovrebbero giocare questa sera contro la Colombia con il CT Deschamps che dovrebbe fare turnover. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida l'ex allenatore della Juventus ha parlato anche di un piccolo problema per Rabiot: "Désiré ha avvertito un fastidio alle costole, si è fatto visitare oggi e non ci sono problemi. Prenderà parte alla sessione. Rabiot, per precauzione, non parteciperà all'allenamento; ha subito un colpo al ginocchio", queste le parole da RMC Sport.
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Milan, botta al ginocchio per Rabiot con la Francia: ecco cosa filtra
Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Colombia e Francia ha parlato il CT francese Deschamps. Le parole su Rabiot del Milan. Da Rmc Sport
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Rabiot ha lavorato a parto con un preparatore atletico della Francia. Non ci dovrebbero essere comunque allarmi per il Milan in vista della partita contro il Napoli a Pasquetta. Rabiot (insieme a Modric), resta il giocatore più importante per Massimiliano Allegri. Il francese sposta gli equilibri per questo sarà fondamentale averlo al massimo nella sfida contro la squadra di Conte.
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