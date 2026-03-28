Milan, buone notizie dalle Nazionali: il punto su Rabiot, Maignan e Modric

Tra le prime Nazionali a scendere in campo nelle scorse ore ci sono la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot e la Croazia di Luka Modric. Giovedì sera, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (USA) è andata in scena Brasile-Francia, partita che 'Les Bleus' hanno vinto 1-2 grazie ai gol di Mbappé ed Ekitiké. Per i due rossoneri 90' più recupero nella sfida in cui un altro (ex) rossonero era coinvolto, ovvero Carlo Ancelotti, attuale C.t. della Nazionale Verdeoro. La prossima partita dei francesi sarà contro la Colombia domani sera e i tifosi del Diavolo si augurano che il C.t. Deschamps dia riposo a chi ha giocato per intero la prima amichevole. In ogni caso, Massimiliano Allegri può comunque sorridere perché Maignan e Rabiot saranno tra i primi Nazionali a tornare a Milanello.