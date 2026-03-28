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Nazionali rossoneri: Maignan e Rabiot guidano la Francia, Modric gestito dalla Croazia

Milan, buone notizie dalle Nazionali: il punto su Rabiot, Maignan e Modric
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il recap dei primi Nazionali rossoneri impegnati: Maignan, Rabiot e Modric
Redazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto della situazione sui primi Nazionali rossoneri impegnati in questa sosta che porterà a Napoli-Milan, 31^ giornata di Serie A che probabilmente deciderà le sorti delle due squadre.

Tra le prime Nazionali a scendere in campo nelle scorse ore ci sono la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot e la Croazia di Luka Modric. Giovedì sera, al 'Gillette Stadium' di Foxborough (USA) è andata in scena Brasile-Francia, partita che 'Les Bleus' hanno vinto 1-2 grazie ai gol di Mbappé ed Ekitiké. Per i due rossoneri 90' più recupero nella sfida in cui un altro (ex) rossonero era coinvolto, ovvero Carlo Ancelotti, attuale C.t. della Nazionale Verdeoro. La prossima partita dei francesi sarà contro la Colombia domani sera e i tifosi del Diavolo si augurano che il C.t. Deschamps dia riposo a chi ha giocato per intero la prima amichevole. In ogni caso, Massimiliano Allegri può comunque sorridere perché Maignan e Rabiot saranno tra i primi Nazionali a tornare a Milanello.

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Un altro rossonero impegnato nelle scorse ore è Luka Modric, per lui 10 minuti in campo ieri sera contro la Colombia. Come ricorda la 'Rosea', il prossimo avversario della Croazia sarà il Brasile di Ancelotti e si teme che per questo match il minutaggio si alzi. Il quotidiano, inoltre, ricorda un altro giocatore del Milan che ha giocato con la propria Nazionale tutto il match. Si tratta di Davide Bartesaghi, autore di un'ottima gara per l'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord.

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