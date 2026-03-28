Dopo la lunga convalescenza post operazione di fine dicembre alla caviglia, Santiago Gimenez è tornato in campo durante Milan-Torino. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri confiderebbe nei suoi gol e lo avrebbe ritrovato migliorato: il fastidio alla caviglia è passato e l'allenatore rossonero sarebbe convinto che in questi mesi il lavoro fisico di Gimenez abbia permesso al messicano di presentarsi con una struttura muscolare ancora più definita. In campionato in questa stagione non ha segnato giocando circa 640 minuti. La scorsa stagione arrivando a gennaio e giocando 670 minuti aveva segnato 5 gol in 14 partite in campionato.
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Milan, Allegri convinto di ritrovare il miglior Gimenez: ecco la mossa per il finale di stagione
Milan, Santiago Gimenez è tornato in campo contro il Torino dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre. Ecco la mossa di Allegri. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
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Il Milan e Massimiliano Allegri sarebbero convinto che il vero Gimenez possa tornare anche con la maglia rossonera. L'allenatore del Diavolo intenderebbe valorizzarlo per il gran finale. Proprio per aiutare il messicano a riprendere il ritmo gara, Allegri ha organizzato un allenamento contro il Milan Futuro in cui il messicano tornerà titolare. Il test dovrebbe essere il programma oggi.
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