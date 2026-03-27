Milan, per Gimenez due mesi fondamentali: vuole il Diavolo e il Messico

Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport' Santiago Gimenez avrà tutto il mese di aprile e quello di maggio per convincere Allegri e la dirigenza del Milan a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione. Non solo il Diavolo: l'obiettivo del messicano è anche quello di recuperare la nazionale del Messico in vista dei prossimi Mondiali. Due obiettivi che non sarebbe semplici: in nazionale il titolare è Raul Jimenez, mentre nel Milan parte dietro nelle gerarchie a causa del lungo stop post operazione.

L'attaccante messicano ha parlato proprio dell'operazione e del dolore alla caviglia: "Ho deciso di continuare, ho preso farmaci per poter giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più proseguire, nemmeno correre, mi faceva molto male. In quella partita contro l'Atalanta ho raddoppiato la dose di farmaci, è stato allora che ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione è stata quella di operarmi. C'è il Mondiale in estate, si valutano tutte le possibilità, la decisione che ho preso, insieme alla mia famiglia, è stata quella di operarmi, ed è stata la scelta migliore", l'estratto da Tudn.