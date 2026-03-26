Milan, Vieri su Leao: 'C’è tanta confusione e non va bene'. Avverte l'Inter

L'ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha parlato della corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli e anche di Rafael Leao. Ecco l'estratto da 'Il Corriere della Sera'

Emiliano Guadagnoli Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 09:02)

Oltre la partita della Nazionale italiana che andrà in scena questa sera, l'ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha parlato anche della corsa Scudetto. Chi vince lo Scudetto? "Ho sempre detto che l'Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare", questa la risposta di 'Bobo' durante l'intervista a 'Il Corriere della Sera'.

Su chi fa più paura tra il Milan e il Napoli: "Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine". Vieri ha parlato anche di Rafael Leao: "Ormai si parla di lui da tanti anni e si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male va dato via il giorno dopo. C’è tanta confusione e non va bene". Colpa nostra? Chiede il quotidiano: "È anche colpa sua", risponde Vieri.