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Vieri su Leao: “Si dicono sempre le stesse cose, non va bene”. Poi avverte l’Inter

Milan, Vieri su Leao: 'C’è tanta confusione e non va bene'. Avverte l'Inter
L'ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha parlato della corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli e anche di Rafael Leao. Ecco l'estratto da 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oltre la partita della Nazionale italiana che andrà in scena questa sera, l'ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha parlato anche della corsa Scudetto. Chi vince lo Scudetto? "Ho sempre detto che l'Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare", questa la risposta di 'Bobo' durante l'intervista a 'Il Corriere della Sera'.

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Su chi fa più paura tra il Milan e il Napoli: "Vedo bene la squadra di Conte. Sta recuperando tutti gli infortunati e lotterà per il titolo fino alla fine". Vieri ha parlato anche di Rafael Leao: "Ormai si parla di lui da tanti anni e si dicono sempre le stesse cose. Quando gioca bene è il più forte di tutti, se gioca male va dato via il giorno dopo. C’è tanta confusione e non va bene". Colpa nostra? Chiede il quotidiano: "È anche colpa sua", risponde Vieri.

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