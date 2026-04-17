Il Milan sta vivendo il momento più complicato della sua stagione: tre sconfitte nelle ultime quattro e qualificazione in Champions tornata in dubbio. Difficoltà che sono uscite proprio quando è mancato in campo uno dei giocatori meno celebrati ma tra i più importanti della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di Matteo Gabbia, che dovrebbe tornare titolare in difesa contro il Verona nel prossimo weekend di Serie A. Del suo rientro e del periodo senza risultati della squadra ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole.
INTERVISTE
Milan, Gabbia pronto al rientro: “Ho passato un momento difficile, ora mi sento meglio”
Ci sono state settimane migliori e si è reduci da un periodo negativo di risultati. Ma partiamo da te: come stai? Quando sei assente, i risultati non arrivano. “Fisicamente sto meglio, ho passato un momento abbastanza difficile: è stata la mia prima operazione, di fatto ho conosciuto il mio corpo e ho imparato a gestire meglio il mio fisico. Devo ringraziare tutto lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine: sono state importantissime per me, come una famiglia. Voglio farlo prima di tornare a giocare, se lo meritano: hanno fatto un lavoro incredibile e li ringrazio. In questo momento i risultati non sono stati dei migliori, è vero, ma siamo in un momento molto importante della stagione e dobbiamo cercare di chiudere al meglio questa annata”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA