Ci sono state settimane migliori e si è reduci da un periodo negativo di risultati. Ma partiamo da te: come stai? Quando sei assente, i risultati non arrivano. “Fisicamente sto meglio, ho passato un momento abbastanza difficile: è stata la mia prima operazione, di fatto ho conosciuto il mio corpo e ho imparato a gestire meglio il mio fisico. Devo ringraziare tutto lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine: sono state importantissime per me, come una famiglia. Voglio farlo prima di tornare a giocare, se lo meritano: hanno fatto un lavoro incredibile e li ringrazio. In questo momento i risultati non sono stati dei migliori, è vero, ma siamo in un momento molto importante della stagione e dobbiamo cercare di chiudere al meglio questa annata”.