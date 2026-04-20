Verona-Milan 0-1, il commento social di Ravezzani — Intanto, però, Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato i tre punti colti dal Milan sul campo del Verona in un paio di post pubblicati sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. Nonostante la vittoria, Ravezzani vede un Diavolo ancora abbastanza convalescente (era reduce da tre sconfitte in quattro partite) e tutt'altro che brillante contro una squadra, l'Hellas, ultimo in classifica pari merito con il Pisa.

"Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così. Senza gli attaccanti: Leão (assist a parte) e Pulisic mai determinanti e con Modrić in calo la squadra fatica troppo. Athekame deludente, Fofana pessimo. Bene solo Rabiot e la difesa. La Champions è un gran traguardo", ha sottolineato Ravezzani. Il quale, poi, ha affidato la sua analisi più dettagliata al post successivo.

"Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupiñán, Jashari e Füllkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leão. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere secondo è notevole", la chiosa del giornalista sulla seconda parte di stagione dei rossoneri di Allegri.