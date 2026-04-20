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Ravezzani: “Il vero tema del declino del Milan non è tanto il mercato, quanto …”

Christian Pulisic attaccante AC Milan in azione sul campo dell'Hellas Verona
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato in un post pubblicato sul suo account del popolare social network 'X' il successo di corto muso del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Verona
Daniele Triolo Redattore 

Vince, 1-0, quindi con il proverbiale 'corto muso', il Milan di Massimiliano Allegri sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco nella 33^ giornata di Serie A. Con questo successo, firmato al 41' da Adrien Rabiot sul suggerimento di Rafael Leão, il Diavolo torna al secondo posto in classifica, a quota 66 punti, agganciando il Napoli che si era fatto battere in casa dalla Lazio nel pomeriggio di sabato.

Ora, la graduatoria del massimo campionato recita: Inter 78, Milan e Napoli 66, Juventus 63. Finisse oggi il torneo, queste sarebbero le quattro squadre qualificate all'edizione 2026-2027 della Champions League. Dietro di loro, Como e Roma con 58 punti, poi l'Atalanta con 57, proveranno ad insidiare il quartetto di testa, anche se la loro missione si preannuncia difficile. Milan-Juventus di domenica prossima a 'San Siro' potrebbe rilanciare definitivamente i rossoneri dopo il periodo buio o, al contrario, tirare la volata alla squadra di Luciano Spalletti per il secondo posto.

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Intanto, però, Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato i tre punti colti dal Milan sul campo del Verona in un paio di post pubblicati sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X'. Nonostante la vittoria, Ravezzani vede un Diavolo ancora abbastanza convalescente (era reduce da tre sconfitte in quattro partite) e tutt'altro che brillante contro una squadra, l'Hellas, ultimo in classifica pari merito con il Pisa.

"Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così. Senza gli attaccanti: Leão (assist a parte) e Pulisic mai determinanti e con Modrić in calo la squadra fatica troppo. Athekame deludente, Fofana pessimo. Bene solo Rabiot e la difesa. La Champions è un gran traguardo", ha sottolineato Ravezzani. Il quale, poi, ha affidato la sua analisi più dettagliata al post successivo.

"Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupiñán, Jashari e Füllkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leão. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere secondo è notevole", la chiosa del giornalista sulla seconda parte di stagione dei rossoneri di Allegri.

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