Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia ha voluto spendere alcune parole su Verona-milan, partita vinta dai rossoneri per 1-0
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, come di consueto, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei rossoneri. Quest'oggi, infatti, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: dopo due sconfitte consecutive, il diavolo è riuscito a riconquistare i 3 punti battendo il Verona grazie al gol di Adrien Rabiot, arrivato vicino al termine della prima frazione di gioco.
Il direttore di telelombardia si è voluto soffermare sulla questione attaccanti, riservando alcune parole a Rafael Leao e Christian Pulisic, ancora poco determinanti. Spazio però anche ad Athekame e Fofana. Ecco, di seguito, le sue considerazioni in merito: