Milan, le parole di Ravezzani su X dopo la partita col Verona: "Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così. Senza gli attaccanti: Leao (assist a parte) e Pulisic mai determinanti e con Modric in calo la squadra fatica troppo. Athekame deludente, Fofana pessimo. Bene solo Rabiot e la difesa. La Champions è un gran traguardo"