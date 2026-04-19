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Ravezzani: “Milan malconcio, poteva vincere solo così. Champions gran traguardo”

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia ha voluto spendere alcune parole su Verona-milan, partita vinta dai rossoneri per 1-0
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, come di consueto, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei rossoneri. Quest'oggi, infatti, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria: dopo due sconfitte consecutive, il diavolo è riuscito a riconquistare i 3 punti battendo il Verona grazie al gol di Adrien Rabiot, arrivato vicino al termine della prima frazione di gioco.

Il direttore di telelombardia si è voluto soffermare sulla questione attaccanti, riservando alcune parole a Rafael Leao e Christian Pulisic, ancora poco determinanti. Spazio però anche ad Athekame e Fofana. Ecco, di seguito, le sue considerazioni in merito:

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Milan, le parole di Ravezzani su X dopo la partita col Verona:  "Il Milan malconcio di questo periodo poteva vincere solo così. Senza gli attaccanti: Leao (assist a parte) e Pulisic mai determinanti e con Modric in calo la squadra fatica troppo. Athekame deludente, Fofana pessimo. Bene solo Rabiot e la difesa. La Champions è un gran traguardo"

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