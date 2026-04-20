'Il Corriere dello Sport' ha intervistato Francesco Mandelli, noto attore comico e regista. Da grande tifoso del Milan, si è espresso sul tema più discusso degli ultimi giorni, vale a dire il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera (qui per leggere le parole dello stesso allenatore sul suo futuro dopo Verona-Milan). Ecco, dunque, il pensiero di Mandelli sull'attuale tecnico del Diavolo.
PIANETAMILAN news milan interviste L’attore Francesco Mandelli sul futuro di Allegri: “Lo terrei al Milan. Per me è un top al mondo”
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L’attore Francesco Mandelli sul futuro di Allegri: “Lo terrei al Milan. Per me è un top al mondo”
Intervistato da Il Corriere dello Sport, l'attore Francesco Mandelli si è espresso sul futuro dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni
Vedresti bene Allegri in Nazionale o lo terresti al Milan? "Io me lo terrei al Milan, ma comunque lo vedrei bene. Secondo me è un grande allenatore, ti sta antipatico solo quando non è della tua squadra, perché quando è il tuo allenatore lo ami e basta. Lui ha un carisma e un modo di rispondere che può sembrare antipatico, ma non lo è. Si tratta solamente di un grande gioco di carisma. E' un funambolo perché tiene in piedi situazioni a volte complicate. Secondo me dovrebbere fare tutti e due, non si è mai visto uno che fa tutti e due... Però sì, Allegri è un top allenatore mondiale".
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