Vedresti bene Allegri in Nazionale o lo terresti al Milan? "Io me lo terrei al Milan, ma comunque lo vedrei bene. Secondo me è un grande allenatore, ti sta antipatico solo quando non è della tua squadra, perché quando è il tuo allenatore lo ami e basta. Lui ha un carisma e un modo di rispondere che può sembrare antipatico, ma non lo è. Si tratta solamente di un grande gioco di carisma. E' un funambolo perché tiene in piedi situazioni a volte complicate. Secondo me dovrebbere fare tutti e due, non si è mai visto uno che fa tutti e due... Però sì, Allegri è un top allenatore mondiale".