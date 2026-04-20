Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Verona, la Champions è più vicina. Ma nelle ultime ore, a far parlare sono state le dichiarazioni di Malagò sul tecnico rossonero e quelle di Davide Bartesaghi. Ma non solo, anche tanto mercato con importanti novità su Gila e il futuro di Füllkrug. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.itnella giornata di oggi, lunedì 20 aprile 2026.
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Milan, le notizie top di oggi: Malagò su Allegri, novità per Gila e le parole di Bartesaghi
Dalle parole di Malagò su Allegri fino al calciomercato con Gila: ecco le top news della giornata di oggi, 20 aprile 2026