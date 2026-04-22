Calciomercato Milan, occhio alla concorrenza dell'Atletico Madrid per Gila

Il Milan, tuttavia, non è solo. L’Inter resta alla finestra e, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul difensore biancoceleste. “Chi prende Gila fa un affare”, ha sottolineato l’esperto di calciomercato, confermando l’alta considerazione del giocatore in ambito europeo.