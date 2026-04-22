Calciomercato Milan, occhio alla concorrenza dell'Atletico Madrid per Gila—
Il Milan, tuttavia, non è solo. L’Inter resta alla finestra e, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul difensore biancoceleste. “Chi prende Gila fa un affare”, ha sottolineato l’esperto di calciomercato, confermando l’alta considerazione del giocatore in ambito europeo.
Al momento i rossoneri sono ancora in vantaggio, ma il tempo gioca un ruolo decisivo. Se davvero Gila è la priorità per il reparto arretrato, servirà un’accelerazione per evitare inserimenti pericolosi e assicurarsi uno dei centrali più interessanti del campionato.
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