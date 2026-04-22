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Calciomercato, l’Atletico Madrid piomba su Gila: ecco perché il Milan non deve farselo scappare

Mario Gila, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato Milan: su Mario Gila si muove anche l’Atletico Madrid, rossoneri ancora in vantaggio ma cresce la concorrenza europea
Redazione PM

Mario Gila resta uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il centrale della Lazio, classe 2000, ha un contratto in scadenza nel 2027 e rappresenta un profilo ideale per età, affidabilità e caratteristiche tecniche. I rossoneri lavorano da mesi su questa pista, consapevoli però delle difficoltà economiche dell’operazione.

Secondo 'Transfermarkt', il valore di mercato del difensore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra vicina alle richieste di Claudio Lotito, anche perché il 50% dell’eventuale incasso andrà al Real Madrid, che mantiene una percentuale sulla rivendita. Il Milan proverà a trattare per abbassare le pretese, sfruttando anche i rapporti con Igli Tare: l’attuale direttore sportivo rossonero fu proprio colui che portò Gila alla Lazio nel 2022.

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Il Milan, tuttavia, non è solo. L’Inter resta alla finestra e, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, anche l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sul difensore biancoceleste. “Chi prende Gila fa un affare”, ha sottolineato l’esperto di calciomercato, confermando l’alta considerazione del giocatore in ambito europeo.

Al momento i rossoneri sono ancora in vantaggio, ma il tempo gioca un ruolo decisivo. Se davvero Gila è la priorità per il reparto arretrato, servirà un’accelerazione per evitare inserimenti pericolosi e assicurarsi uno dei centrali più interessanti del campionato.

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