"Koné è nella lista sia del Milan che dell'Inter. Allegri lo stima tantissimo e lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il centrocampo rossonero. Vedremo quale sarà la squadra che punterà dritto su di lui. Prima che andasse al Marsiglia era nei radar della Roma. Ci sono tante squadre su di lui, ma Milan e Inter sono in pole al momento".