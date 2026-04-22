"Koné è nella lista sia del Milan che dell'Inter. Allegri lo stima tantissimo e lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il centrocampo rossonero. Vedremo quale sarà la squadra che punterà dritto su di lui. Prima che andasse al Marsiglia era nei radar della Roma. Ci sono tante squadre su di lui, ma Milan e Inter sono in pole al momento".
Cosa può dare Konè nel sistema tattico di Allegri—
Nel 3-5-2 di Allegri visto in questa stagione, Koné andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala d'inserimento, un compito che attualmente Fofana e Loftus-Cheek svolgono con alterna costanza. Da quello che abbiamo percepito da Milanello, il futuro di Fofana, poi, è parecchio in dubbio e il francese potrebbe partire in estate. La capacità del canadese di strappare palla al piede (vanta una media di 2.4 dribbling riusciti a partita) servirebbe a dare verticalità a una manovra spesso troppo lenta. Come caratteristiche assomiglia a Yunus Musah, altro giocatore del Milan che Allegri voleva tenere in estate e poi è partito in direzione Atalanta.
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