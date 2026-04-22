PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato “Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocare

CALCIOMERCATO MILAN

“Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocare

Ismael Koné, obiettivo di calciomercato del Milan
Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi su Ismael Koné del Sassuolo: le parole di Matteo Moretto chiariscono ogni dubbio
Redazione PM

Nella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan:Ismael Koné. Il canadese classe 2002 ha un contratto in scadenza nel 2030 con il Sassuolo, che la scorsa estate lo ha prelevato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del campionato, che in stagione ha già realizzato 6 gol in 30 presenze con la maglia neroverde, tra cui anche quello a San Siro contro il Diavolo. Il valore di mercato indicato da 'Transfermarkt' è di 20 milioni, ma sappiamo che il club emiliano è una bottega cara e che Carnevali potrebbe chiederne anche di più per uno dei suoi pupilli.

Calciomercato Milan, Moretto conferma l'interesse per Koné

—  

A confermare l'indiscrezione riportata dalla 'Rosea', è stato Matteo Moretto, che nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha rilanciato l'interesse del Milan. L'esperto di calciomercato ha parlato anche di una possibile concorrenza dell'Inter, pronta a contendere Koné ai rossoneri. Di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

"Koné è nella lista sia del Milan che dell'Inter. Allegri lo stima tantissimo e lo vede come un calciatore ideale per rinforzare il centrocampo rossonero. Vedremo quale sarà la squadra che punterà dritto su di lui. Prima che andasse al Marsiglia era nei radar della Roma. Ci sono tante squadre su di lui, ma Milan e Inter sono in pole al momento".

Cosa può dare Konè nel sistema tattico di Allegri

—  

Nel 3-5-2 di Allegri visto in questa stagione, Koné andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala d'inserimento, un compito che attualmente Fofana e Loftus-Cheek svolgono con alterna costanza. Da quello che abbiamo percepito da Milanello, il futuro di Fofana, poi, è parecchio in dubbio e il francese potrebbe partire in estate. La capacità del canadese di strappare palla al piede (vanta una media di 2.4 dribbling riusciti a partita) servirebbe a dare verticalità a una manovra spesso troppo lenta. Come caratteristiche assomiglia a Yunus Musah, altro giocatore del Milan che Allegri voleva tenere in estate e poi è partito in direzione Atalanta.

Leggi anche
Vlahović due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati
Milan, davvero vuoi Fagioli o Kovačić? A quel punto cedi Jashari

© RIPRODUZIONE RISERVATA