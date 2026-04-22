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Vlahović due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati

Vlahović due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati
Tornano prepotenti le voci che accostano Dusan Vlahović al Milan: per il Diavolo ci sono un paio di ostacoli da superare, ma vanno superati. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Vlahović torna di moda per il calciomercato del Milan: oggi la notizia di come i rossoneri ci siano ancora (insieme al Bayern Monaco), nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus. L'attaccante serbo resta in scadenza di contratto e può firmare con chi vuole. Certo il discorso economico resta molto importante: il contratto in scadenza dell'ex Fiorentina vale 12 milioni di euro a stagione. Una cifra elevata per chiunque in Italia, anche visto il rendimento recente di Vlahović e gli infortunio. Il serbo ha giocato solo 14 partite in Serie A con 3 gol e un assist, saltando 16 partite per il grave infortunio agli adduttori, mentre ha saltato le sfide recenti contro l'Atalanta e il Bologna per un problema al polpaccio. Meglio in Champions League, dove in quattro partite ha segnato 3 reti.

Milan, ecco perché devi spingere per Vlahović

Abbiamo analizzato a fondo le statistiche rilevanti nella stagione di Vlahović in Serie A: 4.12 di XG (gol attesi), con tre gol in area di rigore. I dubbi importanti sono a livello economico e dal punto di vista degli infortuni. Dal punto di vista tattico, Vlahović sarebbe la prima punta che il Milan sta cercando da anni, è ancora giovane (classe 2000) e potrebbe essere una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Inoltre è molto difficile, con i prezzi di ora, trovare una prima punta così forte come Vlahović, anche considerando le ultime notizie di mercato. Gli altri profili potrebbero costare troppo o non essere all'altezza. Per questi gli 'ostacoli' stipendio e infortuni andrebbero superati: Vlahović può essere il colpo giusto per l'attacco.

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