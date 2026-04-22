Vlahović torna di moda per il calciomercato del Milan: oggi la notizia di come i rossoneri ci siano ancora (insieme al Bayern Monaco), nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus. L'attaccante serbo resta in scadenza di contratto e può firmare con chi vuole. Certo il discorso economico resta molto importante: il contratto in scadenza dell'ex Fiorentina vale 12 milioni di euro a stagione. Una cifra elevata per chiunque in Italia, anche visto il rendimento recente di Vlahović e gli infortunio. Il serbo ha giocato solo 14 partite in Serie A con 3 gol e un assist, saltando 16 partite per il grave infortunio agli adduttori, mentre ha saltato le sfide recenti contro l'Atalanta e il Bologna per un problema al polpaccio. Meglio in Champions League, dove in quattro partite ha segnato 3 reti.
CALCIOMERCATO MILAN
Vlahović due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati
Milan, ecco perché devi spingere per Vlahović
Abbiamo analizzato a fondo le statistiche rilevanti nella stagione di Vlahović in Serie A: 4.12 di XG (gol attesi), con tre gol in area di rigore. I dubbi importanti sono a livello economico e dal punto di vista degli infortuni. Dal punto di vista tattico, Vlahović sarebbe la prima punta che il Milan sta cercando da anni, è ancora giovane (classe 2000) e potrebbe essere una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Inoltre è molto difficile, con i prezzi di ora, trovare una prima punta così forte come Vlahović, anche considerando le ultime notizie di mercato. Gli altri profili potrebbero costare troppo o non essere all'altezza. Per questi gli 'ostacoli' stipendio e infortuni andrebbero superati: Vlahović può essere il colpo giusto per l'attacco.
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