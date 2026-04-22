Vlahović due ostacoli importanti, ma per il Milan vanno sorpassati

Abbiamo analizzato a fondo le statistiche rilevanti nella stagione di Vlahović in Serie A: 4.12 di XG (gol attesi), con tre gol in area di rigore. I dubbi importanti sono a livello economico e dal punto di vista degli infortuni. Dal punto di vista tattico, Vlahović sarebbe la prima punta che il Milan sta cercando da anni, è ancora giovane (classe 2000) e potrebbe essere una precisa richiesta di Massimiliano Allegri. Inoltre è molto difficile, con i prezzi di ora, trovare una prima punta così forte come Vlahović, anche considerando le ultime notizie di mercato. Gli altri profili potrebbero costare troppo o non essere all'altezza. Per questi gli 'ostacoli' stipendio e infortuni andrebbero superati: Vlahović può essere il colpo giusto per l'attacco.