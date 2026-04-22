I numeri di Alajbegovic—
Alajbegovic ha vissuto una stagione di crescita significativa. Con il Salisburgo ha collezionato 23 presenze in campionato, mettendo a referto 8 gol e 3 assist. In coppa nazionale ha aggiunto 2 reti in 5 partite, mentre in Europa League ha segnato 2 gol e fornito un assist in 7 apparizioni. Il totale è di 12G + 4A in 35 partite Determinante anche con la Bosnia Erzegovina, contribuendo alla qualificazione ai Mondiali 2026 con due rigori decisivi contro Galles e Italia. Numeri e personalità che ne certificano il talento, nonostante la giovane età.
Profilo tecnico e prospettive—
Mancino naturale ma abile con entrambi i piedi, Alajbegovic ama partire largo a sinistra, pur potendo agire su entrambe le corsie. All’occorrenza può essere schierato anche alle spalle della punta, interpretando il ruolo di trequartista. Con i suoi 186 centimetri abbina struttura fisica a coordinazione e rapidità di tocco, qualità che gli permettono di muoversi con efficacia anche negli spazi stretti. Il margine di crescita è evidente: a soli 18 anni ha ancora ampi margini di sviluppo sul piano fisico e mentale.
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