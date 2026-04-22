Dopo l’exploit ai playoff Mondiali con la Bosnia Erzegovina, il nome di Kerim Alajbegovic è finito sui taccuini di diversi club europei. Anche il Milan aveva mosso i primi passi. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il club rossonero aveva mandato alcuni emissari a Cardiff per seguirlo da vicino durante semifinale contro il Galles , match in cui il bosniaco ha servito l'assist per l'1-1 di Dzeko e ha trasformato con freddezza il rigore decisivo. L’esterno classe 2007, attualmente al Salisburgo, ma destinato a rientrare al Bayer Leverkusen a fine stagione (che ha recentemente esercitato la recompra), sembra però avere le idee chiare sul proprio futuro.

Calciomercato: il Milan osserva, ma la concorrenza è avanti

Gianluca Di Marzio ha rivelato che la sua intenzione sarebbe quella di lasciare la Germania, dopo che lo scorso anno il Leverkusen aveva scelto di mandarlo in prestito, e di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Secondo l'esperto di calciomercato e giornalista di 'Sky Sport', Inter, Napoli e Roma avrebbero già avviato contatti concreti sia con il padre del giocatore sia con Miralem Pjanic, che sta svolgendo un ruolo di intermediario. Tra le squadre citate non figura il Milan, che al momento sembrerebbe essere in seconda fila nella corsa al talento bosniaco.