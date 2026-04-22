Sky, Di Marzio: «Allegri ha sempre avuto stima nei confronti di Vlahovic»

A fare chiarezza sul quadro è intervenuto Gianluca Di Marzio, che ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' lo scenario legato al futuro del centravanti serbo: "Vlahovic è un altro dei giocatori in scadenza come Goretzka, Lewandowski e Bernardo Silva. Quest'anno ci sono tanti giocatori veramente forti in scadenza di contratto, quindi che si possono prendere senza trattare con i club. Vlahovic è un tema da questo punto di vista. Se non rinnova con la Juve, sappiamo quale sia la stima che Allegri ha sempre avuto nei suoi confronti. Il Milan cercò di prenderlo anche l'estate scorsa. Bisogna capire dove finirà Vlahovic: se resta alla Juve, se rimane in ballo per il Milan, o se va al Bayern, che ci sta pensando come possibile alternativa a Kane quando andrà via Jackson".