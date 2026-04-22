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Calciomercato, Milan ancora sulle orme di Vlahovic: le ultime da Gianluca Di Marzio

Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan
Rinnovo con la Juve, trasferimento al Milan o pista estera? L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa chiarezza sul futuro di Dusan Vlahovic
Redazione PM

Il nome di Dusan Vlahovic resta uno dei più caldi in ottica Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, quando il ritorno in Champions League imporrà una rosa più profonda e competitiva. In questo scenario si inserisce la situazione contrattuale dell’attaccante serbo classe 2000, attualmente in scadenza con la Juventus.

Vlahovic: rinnovo con la Juventus in stand-by, il Milan prova ad inserirsi

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La trattativa per il rinnovo, che nei mesi scorsi sembrava prima lontana e poi vicina alla chiusura, è tornata in una fase di stallo. Vlahovic percepisce oggi 12 milioni di euro netti a stagione, cifra che il club bianconero considera fuori parametro per il futuro, al punto da essere disposto a discutere solo un accordo al ribasso.

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Anche dalle parti di Via Aldo Rossi, chiaramente, l’eventuale proposta non superereAbbe i 6 milioni netti: tutto dipenderà dalle richieste del giocatore e dalla sua volontà. A favore dei rossoneri potrebbe pesare il rapporto con Allegri, che lo ha allenato per due stagioni alla Juventus, dal 2022 al 2024, stimandone qualità e potenziale.

Sky, Di Marzio: «Allegri ha sempre avuto stima nei confronti di Vlahovic»

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A fare chiarezza sul quadro è intervenuto Gianluca Di Marzio, che ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport' lo scenario legato al futuro del centravanti serbo: "Vlahovic è un altro dei giocatori in scadenza come Goretzka, Lewandowski e Bernardo Silva. Quest'anno ci sono tanti giocatori veramente forti in scadenza di contratto, quindi che si possono prendere senza trattare con i club. Vlahovic è un tema da questo punto di vista. Se non rinnova con la Juve, sappiamo quale sia la stima che Allegri ha sempre avuto nei suoi confronti. Il Milan cercò di prenderlo anche l'estate scorsa. Bisogna capire dove finirà Vlahovic: se resta alla Juve, se rimane in ballo per il Milan, o se va al Bayern, che ci sta pensando come possibile alternativa a Kane quando andrà via Jackson".

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