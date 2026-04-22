Ecco, di seguito, anche le parole dei giorni scorsi: "...La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte..."
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CALCIOMERCATO MILAN
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, alcuni giorni fa in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha voluto spendere alcune parole sula situazione legata Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid classe 2006 osservato con molta attenzione dal Milan.
Secondo quanto dichiarato precedentemente da Moretto, il Milan segue molto il giovane, ma non è tra i club più interessati a lui e, di conseguenza, non è in pole per il giovane. Molto interessato al giovane risultava esserci l'Eintracht Francoforte. Tesi confermata nuovamente da Moretto quest'oggi. Tramite il suo profilo X, il noto esperto di mercato ha confermato l'interesse del club tedesco: "L'Eintracht vuole Victor Valdepenas, così come raccontato in esclusiva circa quattro giorni fa".
Ecco, di seguito, anche le parole dei giorni scorsi: "...La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte..."
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