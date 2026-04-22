Calciomercato Milan, nuovo attaccante: Vlahovic ha prospettiva, Lewandowski piace anche alla Juve — Classe 2000, libero dal prossimo 1° luglio nel caso in cui non firmasse il rinnovo con la Juventus, Vlahović è il candidato con maggiore 'prospettiva'. Perché gli altri due, in questo 2026, compiono rispettivamente 38 e 31 anni. Il polacco dovrebbe liberarsi gratis dal Barcellona: il suo agente, in questi giorni, incontrerà sia il Milan sia la Juventus. Si può profilare un derby di calciomercato per Lewandowski, anche se l'alto stipendio scoraggia entrambe le pretendenti italiane.

Stipendi alti. Sørloth sarebbe invece in linea con i parametri — Quest'anno, infatti, a Barcellona ha guadagnato 15 milioni di euro netti. Dovrà dimezzarsi l'ingaggio se vorrà provare l'avventura a Milano o Torino. Stesso discorso vale per Vlahović, che quest'anno ha guadagnato 12 milioni di euro netti: tratta il rinnovo con la Juve a metà cifra o giù di lì e anche il Milan, nel caso in cui provasse un assalto all'ex Fiorentina, non si discosterebbe troppo da quei numeri.

Il Diavolo, secondo il 'CorSera', si guarda intorno sul profilo del nuovo attaccante perché, dentro al club, c'è chi frena sui giocatori a parametro zero, che si portano dietro richieste altissime tra stipendi e commissioni per agenti e intermediari. Sørloth dell'Atlético Madrid, al contrario, costerebbe 25-30 milioni di euro di ma avrebbe uno stipendio, tra i 2 e i 3 milioni di euro all'anno, in linea con il monte stipendi del club di Via Aldo Rossi. Troppo alta, invece, la clausola risolutoria del contratto di Serhou Guirassy con il Borussia Dortmund, pari a 80 milioni di euro.