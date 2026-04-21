Calciomercato Milan, sarà Sørloth il nuovo attaccante di Allegri?—
Nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri, invece, sarebbe un punto fermo in avanti: prospettiva, questa, che secondo la 'rosea' intriga molto il compagno d'attacco di Erling Braut Haaland in Nazionale. L'Atlético chiede, per la sua cessione, 40 milioni di euro bonus inclusi. Però, senza un finale di campionato scoppiettante o un Mondiale super, alla fine potrebbe lasciarlo andare per 20-25 milioni di euro più bonus.
Un'occasione da non lasciarsi sfuggire: Sørloth ha esperienza internazionale, è un professionista esemplare. Si sacrifica per la squadra, gioca da prima punta ma sa anche adattarsi da esterno. Nonostante l'altezza (195 centimetri), è più bravo con il pallone tra i piedi e ad attaccare gli spazi che nel gioco aereo. Insomma, ha le caratteristiche perfette per il gioco di Allegri. I rapporti tra Milan e Atlético Madrid sono buoni e possono favorire l'operazione. con il tesoretto (60 milioni di euro) della qualificazione in Champions, Sørloth-Milan può andare in porto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA