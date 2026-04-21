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Occasione Milan: il bomber da 40 milioni può arrivare per la metà. C’è già il sì del giocatore

Alexander Sørloth attaccante Atlético Madrid obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026
Una delle priorità del Milan per il calciomercato estivo è l'acquisto di un nuovo centravanti: secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Alexander Sørloth è una concreta opportunità per rinforzare il reparto. Ecco la situazione
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, una delle priorità del Milan sia l'acquisto di un centravanti top e, a quanto pare, tra i nomi seguiti dal club di Via Aldo Rossi per rinforzare il reparto avanzato si sta facendo largo quello di Alexander Sørloth.

Classe 1995, norvegese, Sørloth sta disputando una stagione positiva nell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone: 10 gol in 30 partite nella Liga e 6 gol in 13 gare di Champions League, più un guizzo in Supercoppa. Per l'Atléti è importante, ma non un titolare inamovibile: nel 50% dei match disputati, infatti, è partito dalla panchina.

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Nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri, invece, sarebbe un punto fermo in avanti: prospettiva, questa, che secondo la 'rosea' intriga molto il compagno d'attacco di Erling Braut Haaland in Nazionale. L'Atlético chiede, per la sua cessione, 40 milioni di euro bonus inclusi. Però, senza un finale di campionato scoppiettante o un Mondiale super, alla fine potrebbe lasciarlo andare per 20-25 milioni di euro più bonus.

Un'occasione da non lasciarsi sfuggire: Sørloth ha esperienza internazionale, è un professionista esemplare. Si sacrifica per la squadra, gioca da prima punta ma sa anche adattarsi da esterno. Nonostante l'altezza (195 centimetri), è più bravo con il pallone tra i piedi e ad attaccare gli spazi che nel gioco aereo. Insomma, ha le caratteristiche perfette per il gioco di Allegri. I rapporti tra Milan e Atlético Madrid sono buoni e possono favorire l'operazione. con il tesoretto (60 milioni di euro) della qualificazione in Champions, Sørloth-Milan può andare in porto.

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