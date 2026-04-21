Un'occasione da non lasciarsi sfuggire: Sørloth ha esperienza internazionale, è un professionista esemplare. Si sacrifica per la squadra, gioca da prima punta ma sa anche adattarsi da esterno. Nonostante l'altezza (195 centimetri), è più bravo con il pallone tra i piedi e ad attaccare gli spazi che nel gioco aereo. Insomma, ha le caratteristiche perfette per il gioco di Allegri. I rapporti tra Milan e Atlético Madrid sono buoni e possono favorire l'operazione. con il tesoretto (60 milioni di euro) della qualificazione in Champions, Sørloth-Milan può andare in porto.