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Mercato Milan, Moretto: “Leao apre al Barcellona. Ecco la posizione del Diavolo”

Matteo Moretto dà importanti aggiornamenti sul futuro al Milan di Rafael Leao
Matteo Moretto, giornalista sportivo, ha dato importanti novità sul futuro al Milan di Rafael Leao e sull'interesse del Barcellona
Redazione

Negli ultimi giorni, uno degli argomenti più caldi in orbita Milan è il futuro di Rafael Leao, tornato decisivo in campo con l'assist per il gol vittoria di Rabiot contro il Verona, ma sempre al centro di voci di mercato. A parlarne è Matteo Moretto, che nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano chiarisce la situazione legata alla possibile uscita in estate del portoghese.

"Il futuro di Leao al Milan è molto incerto, ha un contratto in scadenza nel 2028. C'erano le trattative in corso per un eventuale prolungamento, da un punto di vista temporale, non di adeguamento economico. Ad oggi il Milan ha congelato diverse situazioni in attesa della conferma di un posto in Champions, vedremo se queste situazioni verranno riprese". Moretto poi aggiunge: "Leao potrebbe diventare sicuramente un nome valido da tenere in considerazione per il mercato estivo in uscita del Milan. Dipende dall'offerta ma da quanto ci risulta, qualora dovesse arrivare un'offerta anche intorno ai 50 milioni, magari con qualche bonus, il Milan potrebbe valutarla".

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Infine, il giornalista esperto di mercato chiarisce sull'interesse del Barcellona per il 10 rossonero: "É vero che in passato il Barcellona ci ha pensato, più di una volta, e piace al presidente Laporta, ma in questo Barca Leao non genera una totalità di consensi. Sicuramente è stato proposto nuovamente al Barcellona nelle ultime settimane. In quel ruolo il Barca dovrà considerare una lunga lista di calciatori. Non c'è ancora una decisione finale su Rashford e il Barca sta considerando alternative. Leao è un idea ma non è in cima alla lista. C'è da dire che Leao sarebbe aperto ad una possibile destinazione blaugrana, ma ad oggi non ci sono trattative tra club ne contatti con Leao".

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