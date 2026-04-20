Calciomercato Milan, l'interesse del Barcellona per Leao

Infine, il giornalista esperto di mercato chiarisce sull'interesse del Barcellona per il 10 rossonero: "É vero che in passato il Barcellona ci ha pensato, più di una volta, e piace al presidente Laporta, ma in questo Barca Leao non genera una totalità di consensi. Sicuramente è stato proposto nuovamente al Barcellona nelle ultime settimane. In quel ruolo il Barca dovrà considerare una lunga lista di calciatori. Non c'è ancora una decisione finale su Rashford e il Barca sta considerando alternative. Leao è un idea ma non è in cima alla lista. C'è da dire che Leao sarebbe aperto ad una possibile destinazione blaugrana, ma ad oggi non ci sono trattative tra club ne contatti con Leao".